Roma-Monza, controlli accurati e file ai tornelli. All’Olimpico Galliani e… Marzullo | VIDEO CM.IT

Nel prepartita di Roma-Monza controlli che non lasciano nulla di intentato visto il clima in Europa e Medio Oriente. Allo stadio ovviamente anche l’ad brianzolo e il noto giornalista

Pochi minuti alla sfida di campionato che apre la domenica della 9a giornata di Serie A. All’Olimpico Roma e Monza si affrontano in quella che almeno per la classifica è uno scontro diretto, visto che i brianzoli sono un punto sopra la squadra di Mourinho.

Lo stadio Olimpico si presenta caldo come sempre, per un lunch match che mancava da due anni per la Roma. Nel prepartita sono accurati i controlli ai tornelli prima dell’ingresso allo stadio per i tifosi. Nessuna misura di sicurezza straordinaria, né allarmi. Ma quello che sta succedendo in Europa e in Medio Oriente (in queste ore manifestazione a Milano e anche a Londra con le stazioni della metro costrette a chiudere per il sovraffollamento) impongono massima attenzione. Con la conseguenza di qualche fila e uno stadio che si è riempito definitivamente solo a ridosso delle 12.30.

Un po’ di pioggia è scesa sulla capitale nei minuti immediatamente precedenti al fischio d’inizio, poi il cielo si è aperto e il clima è perfetto. A circa quaranta minuti dalla partita ha fatto il suo arrivo anche l’ad del Monza Adriano Galliani: “Fiducioso? Non lo sono mai prima delle partite”. Poco dopo è arrivato anche Gigi Marzullo, noto giornalista nato ad Avellino (e tifoso dei lupi d’Irpinia) e simpatizzante giallorosso.