Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 22 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Grande spazio al campionato con il big match di questa sera tra Milan e Juventus e i risultati di ieri di Inter, Napoli e Lazio. La Gazzetta dello Sport apre proprio con i nerazzurri: “Un, due tre Inter!” titola la rosea che in alto richiama poi alla supersfida tra rossoneri e bianconeri. “Milan e Juve, chi risponde?”. Di spalla il successo del Napoli a Verona: “Napoli a nozze con Kvara”.

Il Corriere dello Sport apre proprio con il georgiano: “Kvarasterza” il titolo in apertura del quotidiano romano. Di spalla poi l’Inter (“Tris Inter, Simone è primo”) e “Festa Lazio, Sarri piega il Sassuolo”. In basso si parla della sfida di San Siro: “Juve, la notte della svolta”. TuttoSport apre proprio con il big match e richiama il caso scommesse: “Scommettiamo che sarà bella?” In alto la sconfitta del Torino: “Toro, Cairo e Juric: la gente non ne può più”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 ottobre 2023

Per quanto riguarda, invece, i quotidiani sportivi esteri, in Francia L’Equipe esalta il Nizza di Farioli: “Invictus” il titolo a tutta pagina.

In Spagna, riflettori sull’acceso match di ieri sera tra Siviglia e Real Madrid. As titola: “Ramos frena al Madrid”, mentre Marca mostra la foto di Ramos contro Rudiger e il titolo “Esto se aprieta”.

Infine, in Inghilterra domina la morta di Bobby Charlton: “Football Mourns sir Bobby” il titolo delle pagine sportive del Sunday Mirror e dell’Express.