Milan-Juve, è caos Dazn: la telecronaca va in tilt

Non si è aperto nel migliore dei modi il match di questa sera tra Milan e Juventus

Si è aperto con non pochi problemi tecnici il match di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus. Gli abbonati ‘Dazn’, infatti, hanno subito ravvisato delle difficoltà a comprendere chiaramente l’audio della telecronaca composta questa sera da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Nei primi cinque minuti, infatti, l’audio del commento è risultato silenziato. Un problema che diversi utenti hanno riscontrato, durante i tentativi dei tecnici di ripristinare al meglio il servizio in diretta. Dopo una serie di migliorie, nonostante qualche vuoto d’audio tutt’ora presente, la voce dei due telecronisti è stato ripristinata al meglio intorno al sesto minuto di gioco, per la gioia dei tanti tifosi che avevano già riversato sui social tutta la propria rabbia. Problemi che lo stesso Pardo ha ‘denunciato’ in diretta al quarto d’ora in occasione dell’intervento del bordocampista, evidentemente non arrivato in cuffia al telecronista.