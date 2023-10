Leao-Gatti, sfida infinita: il portoghese perde la pazienza

La marcatura del difensore italiano fa perdere la calma all’attaccante del Milan. Ecco cosa sta succedendo a San Siro

Partita complicata per il Milan, che dal 40esimo del primo tempo è in dieci per un’espulsione sacrosanta di Thiaw, per fallo su Kean.

Dopo un inizio di gara, in cui gli uomini di Stefano Pioli hanno tenuto il pallino del gioco, è venuta fuori la Juventus e il Milan si è inevitabilmente affidato alle ripartenze con Rafa Leao. Il portoghese ha creato tante volte la superiorità numerica, ma spesso è stato fermato da Gatti, con le buone e soprattutto con le cattive. Un trattamento ruvido che ha fatto innervosire Leao.

Il dieci del Diavolo dopo l’ennesimo fallo del difensore bianconero, si è lamentato con l’arbitro sottolineando come non fosse il primo intervento scorretto di Gatti.

Le ‘scintille’ tra i due, d’altronde, c’erano già state nel corso del primo tempo, per un placcaggio, a palla lontana, che aveva impedito a Leao di ripartire, non ravvisato dall’arbitro. Una scorrettezza che aveva fatto arrabbiare anche Pioli. L’ammonizione per Gatti è poi arrivata al 70esimo, chiaramente per fallo su Leao. Sette minuti la sostituzione da parte di Allegri che ha mandato in campo Huijsen