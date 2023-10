Kristensen come sta giocando? Le statistiche parlano chiaro

Kristensen è un giocatore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino

La Roma ha iniziato la stagione non nel migliore dei modi; il rendimento dei giallorossi dopo otto giornate dice tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Serve cambiare passo considerando la qualità della rosa a disposizione di Mourinho e la voglia di andare a raggiungere obiettivi importanti.

Delle tre competizioni Lukaku e compagni vogliono essere protagonisti sia in campionato (obiettivo Champions) sia nelle coppe dove si proverà ad arrivare in fondo per portare a casa un trofeo. La stagione è lunga ricca di impegni e il tecnico portoghese ha bisogno di tutta la rosa a disposizione per andare a raggiungere i vari obiettivi; tra i giocatori protagonisti non possiamo non menzionare Kristensen, terzino destro arrivato in estate.

Come ha giocato Kristensen nell’ultima partita: Cagliari Roma

Prima della sosta per le nazionali, la Roma ha giocato in casa del Cagliari una partita che gli uomini di Mourinho hanno preso in mano dal primo minuto. Prestazione importante quella fornita dai giallorossi specialmente dai due attaccanti che stanno dimostrando di essere in gran forma.

Kristensen, partito dalla panchina, è entrato a venti minuti dalla fine prendendo il posto di Karsdorp. Il suo ingresso, dal punto di vista del risultato, non ha spostato molto dal momento che il risultato era ampiamente in cassaforte ma il terzino ha fornito una buonissima prestazione riuscendo a contenere gli attacchi avversari.

Fantacalcio: i voti di Kristensen

L’arrivo di Kristensen alla Roma ha permesso al terzino di “sbarcare” anche al Fantacalcio; da questo punto di vista il classe 1997 può risultare determinante soprattutto dal punto di vista degli assist. L’esordio in campionato è arrivato alla prima di campionato contro la Salernitana, match concluso sul punteggio di due a due. A livello di voto, Kristensen ha chiuso con un cinque e mezzo.

Stesso voto rimediato nella trasferta in casa del Verona con la Roma uscita sconfitta da una partita che si è complicata fin dai primi minuti. Il terzino destro giallorosso ha saltato il big match della terza giornata contro il Milan (vinto dai rossoneri) per poi tornare dal primo minuto nel match con l’Empoli; partita dove ha messo a segno il primo assist del suo campionato rimediando un bel otto come voto.

Anche a Torino, in casa dei granata, ha fornito un altro assist per il momentaneo uno a zero di Lukaku. Il voto da sette è diventato sei e mezzo a causa dell’ammonizione ricevuta. Arriviamo ad un match decisamente negativo per tutta la Roma, la trasferta con il Genoa con i giallorossi battuti con un netto quattro a uno.

In una situazione del genere è difficile emergere e Kristensen è uscito dal campo un quattro e mezzo. Le ultime due partite, contro Frosinone e Cagliari, sono arrivate due buonissime prestazioni con il terzino ha rimediare (in entrambi i casi) la sufficienza.

Kristensen come ha commentato su Instagram

il terzino destro della Roma ha, come molti suo colleghi, un profilo Instagram ma, da quando è arrivato nella capitale, non ha ancora pubblicato nessun post in relazione ad una partita della sua nuova squadra.

Kristensen nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita della Roma, dopo la sosta per le nazionali, vedrà l’arrivo del Monza all’Olimpico. Un match fondamentale con i ragazzi di Mourinho che hanno l’obiettivo di dare continuità di risultati in modo da risalire la classifica dopo le difficoltà di inizio stagione.

Non sarà una partita semplice ma i giallorossi possono contare su un Lukaku in grande forma e già assolutamente decisivo. Per quanto riguarda Kristensen, il terzino destro sembra poter partire dalla panchina con Karsdorp dal primo minuto; all’interno match, però, ci sarà sicuramente spazio per il terzino che, a gara in corso, ha la possibilità di dare un buon contributo.

Vediamo la probabile formazione della Roma con Kristensen, probabilmente, in panchina. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Belotti, Lukaku.

Kristensen nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Cime abbiamo detto, l’arrivo di Kristensen nella capitale può risultare determinante sia nella stagione della Roma sia a livello fantacalcistico considerando la sua capacità di accompagnare la fase offensiva della squadra e, di conseguenza, poter fornire assist. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del terzino destro dei giallorossi.

Gol: nessuno

Assist: due

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6

Kristensen e la corsia di destra: opzione in più per la Roma

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, è intervenuta in maniera massiccia sul mercato andando a regalare diversi elementi a Mourinho per permettere al tecnico giallorosso di avere numeroso soluzioni da utilizzare nel corso di una stagione dove la voglia è quella di essere grandi protagonisti.

Per quanto concerne il ruolo di terzino destro, la Roma si è rinforzata con l’arrivo di Kristensen. Rinforzo importante per avere una possibilità in più in un ruolo fondamentale considerando il sistema di gioco adottato da Mourinho, un 3-5-2 dove gli esterni sono chiamati a ricoprire sia la fase difensiva sia quella offensiva. Giocatore che può rappresentare una valida alternativa per la stagione giallorossa.