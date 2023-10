Il Milan può soffiarlo alla Juventus: occhi sul centrocampista in scadenza

Milan-Juventus è già iniziata, sfida importante di calciomercato per rinforzare il centrocampo con un’operazione low cost

Il Milan di Stefano Pioli, questa sera, sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della nona giornata del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, dopo il derby perso contro l’Inter di Simone Inzaghi, si sono rialzati alla grande ed hanno accumulato soltanto vittorie e, attualmente, sono in piena corsa per il titolo nonostante alcune voci, addirittura di esonero, per il tecnico parmigiano, campione d’Italia proprio con il Milan nel 2022. Oggi il Milan avrà una grande chance per stabilire la sua leadership nel campionato italiano di Serie A contro una diretta concorrente come la Juventus di Massimiliano Allegri e potrebbe insidiare i bianconeri anche in sede di calciomercato. Il nome che può infatti finire sul tabellino degli uomini mercato rossoneri sarebbe quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli di Rudi Garcia in scadenza di contratto con gli azzurri, e da qualche settimana nel mirino anche della Juventus di Cristiano Giuntoli. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A in particolare su Milan e Juventus

Un tuttofare per Pioli: Zielinski può essere un jolly per il Milan

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe iniziare a seguire con attenzione il profilo di Piotr Zielinski, una pedina potenzialmente fondamentale per la squadra allenata dal tecnico ex Lazio e Bologna. Il centrocampista polacco, ormai veterano del Napoli di Rudi Garcia, è in scadenza di contratto al termine della stagione ed è un potenziale obiettivo molto appetibile per i top club del campionato italiano di Serie A.

Oltre alle potenziali mire del Milan infatti, occhio alla Juventus. Con Cristiano Giuntoli al timone infatti, il quale conosce benissimo il valore di Zielinski, il fantasista polacco potrebbe diventare un perno del centrocampo della Vecchia Signora, considerando anche le recentissime defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, magari con una trattativa già nel mese di gennaio. L’ostacolo principale per bianconeri e rossoneri può essere individuato nell’eventuale rinnovo con il Napoli, che rappresenta ancora la priorità per l’ex Udinese.