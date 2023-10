Gasperini vola con Lookman ed Ederson: vittoria con vista Europa

La domenica di Serie A prosegue con la gara di Bergamo tra Atalanta e Genoa. Bastano i gol di Lookman ed Ederson alla truppa di Gasperini per fare bottino pieno

Al Gewiss Stadium si sono affrontate a partire dalle ore 18 l‘Atalanta di Gasperini, a caccia di punti importanti per la corsa europea, e il Genoa di Gilardino, impelagato invece nella corsa per non retrocedere.

Scamacca e Lookman sono i più attivi di un primo tempo che non si sblocca e non decolla, portando le squadre a reti bianche negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti. Nella ripresa i nerazzurri partono con un piglio diverso e trovano il palo dopo appena due minuti con Scalvini, poi fermato da fuorigioco. Un primo segnale che ha risvegliato il potenziale offensivo della Dea, che proprio a margine di eventuali cambi di Gasperini ha trovato la rete del vantaggio con Lookman, che da terra su azione insistita batte Leali.

Serve l’intervento del Var per convalidare il tutto certificando l’1-0 atalantino. La reazione ligure è poco incisiva ed in ripartenza in pieno recupero è un diagonale di Ederson a chiudere i conti sul 2-0 definitivo.

Atalanta-Genoa 2-0, il tabellino

Marcatori: 67′ Lookman, 90+5′ Ederson

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (90′ Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89′ Kolasinac); De Ketelaere (46′ Miranchuk), Scamacca (79′ Muriel), Lookman (79′ Pasalic). A disp. Musso, Rossi, Kolasinac, Bonfanti, Zortea, Holm, Bakker, Adopo. All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (87′ Fini), Thorsby (82′ Galdames), Frendrup, Malinovskyi (82′ Puscas), Haps; Ekuban (90+3′ Vogliacco), Gudmundsson. A disp. Calvani, Sommariva, De Winter, Hefti, Martin, Matturro, Badelj, Kutlu. All. Gilardino

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Lookman (41′), Toloi (52′), Gudmundsson (56′), Zappacosta (90′), Bani (95′)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22, Milan* 21, Juventus* 17, Fiorentina* 17, Napoli 17, Atalanta 16, Roma 14, Bologna 14, Lazio 13, Lecce* 12, Monza 12, Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese* 5, Empoli* 4, Salernitana 4, Cagliari 3.

* una partita in meno