“E’ il problema del Milan”: Pioli ‘esonerato’ a fine gara

Tutti contro Stefano Pioli nel post partita di Milan-Juventus. L’allenatore della formazione rossonera è infatti finito nell’occhio del ciclone per la sconfitta rimediata dai suoi nel match di San Siro dinnanzi ai propri tifosi. Grande esaltazione, invece, dall’altra parte nei confronti di Massimiliano Allegri uscito dal Meazza con i tre punti desiderati.

Una partita che per il Milan si era aperta in realtà con una prima fase positiva fatta di grande aggressione sui difensori della Juve. Un atteggiamento che ha portato i rossoneri a rendersi pericolosi in diverse circostanze, soprattutto in occasione dell’opportunità capitata sui piedi di Giroud grazie ad una grande invenzione di Leao, ma neutralizzata da un super intervento in tuffo di Szczesny a tenere a galla i suoi.

A cambiare totalmente il film dell’incontro, a cinque minuti dalla fine del primo tempo, è stata chiaramente l’espulsione rimediata da Thiaw per un intervento falloso da ultimo uomo su Moise Kean. Inferiorità numerica dei rossoneri che ha infatti consentito alla Juve di prendere coraggio e campo sin dai primi minuti del secondo tempo. Così, su una conclusione di Locatelli dal limite dell’area di rigore, la deviazione decisiva del neo entrato Krunic ha messo fuorigioco Mirante decretando il vantaggio bianconero.

Milan, i tifosi chiedono l’esonero di Pioli

Per la mancata reazione dopo il gol e per aver mandato in campo Krunic al posto di Adli, Stefano Pioli è stato attaccato sui social dai tifosi rossoneri.

Il tecnico è stato definito da molti come il ‘vero problema’ di questo Milan, da chi ha poi esortato i dirigenti a rivedere la sua posizione nonostante alla vigilia di questa giornata la sua squadra arrivasse da leader in classifica. Oltre alla critiche incassate per la sostituzione, a Pioli è stata rimproverata la povertà di idee dei suoi attaccanti in fase offensiva, eccetto un ispirato Rafa Leao. Da ‘Pioli non ne sta prendendo una’ a ‘questo succede perché Pioli non sa fare i cambi’, al triplice fischio la delusione dei tifosi rossoneri sui social sembra essere evidente.

