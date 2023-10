Di Gregorio, punto di forza del Monza: i numeri sono inconfutabili

Di Gregorio è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del portiere

Dopo otto giornate di campionato, il Monza ha dodici punti in classifica frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e solamente due sconfitte. Rendimento molto importante da parte di una squadra che vuole essere grande protagonista in una stagione che può regalare grande soddisfazione ai tifosi del club salito in Serie A lo scorso anno.

La squadra, da quando è arrivato Palladino, ha cambiato passo assumendo una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario; caratteristica che testimonia il coraggio di una squadra con qualità importanti. Uno dei grandi protagonisti del Monza è Di Gregorio, estremo difensore che sta dimostrando di poter essere un punto di forza indispensabile per la propria squadra.

Come ha giocato Di Gregorio nell’ultima partita di campionato Monza Salernitana

L’ultimo match prima della sosta per le nazionali ha visto il Monza affrontare, in casa, la Salernitana; una sfida che i padroni di casa sono stati in grado di indirizzare già nei primi quarantacinque minuti portandosi sul due a zero. Nella seconda frazione i ragazzi di Palladino hanno sì gestito il risultato ma sono anche servite le parate di Di Gregorio per evitare che gli ospiti rientrassero in partita.

Di Gregorio, infatti, si è reso protagonista di una serie di interventi risultati assolutamente decisivi; ennesima prestazione di assoluto livello da parte di un portiere che, giornata dopo giornata, dimostra la sua importanza e le sue qualità.

Fantacalcio: i voti di Di Gregorio

Giocatore indispensabile per il Monza ma non solo; Di Gregorio, infatti, rappresenta anche una soluzione importante a livello fantacalcistico. In questo gioco il ruolo del portiere non è per nulla semplice considerando come basta un gol subito per far cambiare il voto ma l’estremo difensore del Monza sta dimostrando di poter subire poche reti grazie alle sue straordinarie qualità.

L’esordio in campionato, in casa dell’Inter, ha visto il Monza perdere due a zero; proprio i gol presi hanno portato Di Gregorio ad ottenere, come voto, un quattro. Il riscatto è arrivato subito, alla seconda giornata, in casa con l’Empoli; i ragazzi di Palladino hanno vinto il match e l’estremo difensore ha dimostrato le sue straordinarie qualità con una serie di parate importanti che gli sono valse un bel sette e mezzo.

La partita peggior, a livello di voto, è stata in casa dell’Atalanta a causa dei tre gol presi che hanno portato un tre per Di Gregorio. L’estremo difensore ha avuto modo di rifarsi subito; dopo aver saltato il match con il Lecce, infatti, è tornato titolare nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Ha subito sì un gol ma ha compiuto anche buoni interventi e questo gli ha portato un cinque e mezzo.

Il Monza ha chiuso le ultime tre partite senza subire neanche un gol e gran parte del merito va soprattutto a Di Gregorio che, come detto, nell’ultimo match è stato assoluto protagonista con una serie di parate importanti. Andando con ordine, però, l’estremo difensore ha preso un sei e mezzo con il Bologna e un sette sia in casa del Sassuolo sia contro la Salernitana.

Di Gregorio come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore del Monza, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati delle partite. L’ultimo post è arrivato dopo il match con la Salernitana dove è stato grande protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio22)

Di Gregorio nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita del Monza, dopo la sosta per le nazionali, vedrà i ragazzi di Palladino tornare all’Olimpico ma per sfidare questa volta la Roma. Non sarà un match semplice considerando le qualità dei giallorossi specialmente a livello offensivo con un Lukaku in gran spolvero.

Fermare l’attaccante belga è piuttosto complesso e il Monza si affiderà anche alle parate di Di Gregorio; l’estremo difensore potrà svolgere un ruolo determinante all’interno di una partita dove i ragazzi di Palladino dovranno essere praticamente perfetti.

Vediamo la probabile formazione del Monza con la presenza, ovviamente dal primo minuto, del portiere. Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato.

Di Gregorio nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto dell’importanza di Di Gregorio all’interno della stagione del Monza (avere un portiere come lui può portare un numero notevole di punti) ma anche a livello fantacalcistico considerando la possibilità di mantenere la porta inviolata. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del portiere del Monza.

Gol subiti: sei

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Porta inviolata: quattro volte

Fanta media: 5.78

Di Gregorio, portiere indispensabile: il Monza non può farne a meno

Il Monza vuole provare a confermare l’ottimo campionato disputato nella passata stagione e l’inizio è, senza ombra di dubbio, dei migliori e la squadra vuole continuare su questa strada. Uno dei giocatori più importanti nella rosa di Palladino è il portiere.

Di Gregorio sta mostrando di essere elemento indispensabile per la squadra; estremo difensore abile tra i pali, forte nelle uscite e con un grande senso della posizione. La stagione è appena iniziata ma il Monza vuole togliersi grandi soddisfazioni e con un portiere del genere nulla sembra impossibile.