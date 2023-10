Tonali ‘inguaia’ la Juventus: 20 milioni, va al Newcastle

La squalifica probabile di Sandro Tonali cambia i piani del Newcastle e complica le cose per la Juventus: con 20 milioni va al Newcastle

Il caso scommesse tiene banco in Italia e non solo. Le indagini della Procura di Torino che, finora, hanno coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo, non hanno ripercussioni soltanto sulla nostra Serie A.

Il problema Tonali, infatti, tocca da vicino la Premier League ed in particolare il Newcastle che da qui a breve rischia di perdere uno dei grandi colpi di quest’estate. Howe ha garantito sostegno e vicinanza all’ex Milan, ma inevitabilmente la società avrà la necessità di intervenire per far fronte all’assenza dell’italiano che si prospetta molto lunga.

Ecco perché un colpo a centrocampo a gennaio è nell’ordine delle cose, un obiettivo che i Magpies condividono con la Juventus: anche i bianconeri hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto mediano che nel giro di qualche settimana ha perso prima Pogba ed ora Fagioli.

Allegri però potrebbe dover rinunciare ad un profilo che da anni è accostato alla Juve e che anche in queste settimane era tornato in auge: Ceballos.

Calciomercato Juventus, il Newcastle prende Ceballos

Il centrocampista del Real Madrid è ancora una volta ai margini del progetto di Carlo Ancelotti. Dopo aver rinnovato il contratto nella scorsa stagione, il 27enne non riesce a trovare spazio con i blancos.

Ecco perché si è tornati a parlare di un suo addio e il suo nome era stato accostato nuovamente alla Juventus. Ora però anche il Newcastle, come riferisce ‘Defensa Central’, ci sta facendo un pensiero: Howe avrà bisogno di forze nuove a centrocampo considerata la squalifica praticamente certa di Tonali e Ceballos potrebbe fare al caso del club inglese.

Stando alla stessa fonte, per gennaio sono già pronti venti milioni di euro, cifra sufficiente per convincere il Real Madrid a dare il via libera alla cessione. Per la Juventus, in caso di proposta del Newcastle, ci sarebbe poco da fare visto che a Torino pensano più ad un prestito che ad un acquisto a titolo definitivo.