Ritorno di fiamma Juve: Giuntoli lo prende gratis

Il direttore sportivo bianconero sulle tracce del possibile erede di Alex Sandro per la difesa

Come ormai sembra chiaro da diverso tempo, l’avventura di Alex Sandro con la maglia della Juventus si chiuderà al termine di questa stagione. Il difensore brasiliano non dovrebbe infatti rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con il club bianconero.

Al calo di rendimento evidenziato nelle ultime annate, si sono sommati dei problemi fisici che sino a questo momento hanno tenuto fuori dai giochi il terzino verdeoro. Dallo scorso settembre Alex Sandro si trova infatti ai box per un problema accusato al bicipite femorale. Ad ogni modo sembrava evidente ormai da diverso tempo che il suo lungo ciclo alla Juventus fosse giunto al termine, così come una relazione sempre più problematica con i tifosi bianconeri.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dunque, si è messo già da qualche settimana al lavoro per rimpiazzare l’addio di Alex Sandro senza sborsare grandi cifre. Grande attenzione al mercato dei parametri zero dove spicca un vecchio obiettivo della Juventus che a giugno andrà in scadenza di contratto con il club di appartenenza. Stiamo parlando di Mario Hermoso, difensore spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid già accostato lo scorso anno ai bianconeri.

Calciomercato Juve, Giuntoli punta Hermoso a costo zero

Già la scorsa estate, ad esempio, la Juventus avrebbe voluto ingaggiare a costo zero il difensore centrale dell’Atletico.

A causa del rinnovo automatico del suo contratto con i ‘colchoneros’, però, i bianconeri sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente la pista spagnola. Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, invece, l’opzione si sarebbe riaccesa in queste ultime settimane, collegata direttamente all’addio in estate di Alex Sandro.

Con il difensore dell’Atletico la Juve andrebbe a prendere un calciatore sia tecnicamente che tatticamente perfetto per lo scacchiere di Massimiliano Allegri. Oltre ad aver giocato più volte da braccetto di sinistra in una difesa a tre, Hermoso potrebbe anche essere utilizzato sia da centrale puro in una difesa a quattro che da terzino di piede mancino.