Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 21 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 21 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ mette in primo piano due totem come Sacchi e Lippi alla vigilia del big match Milan-Juve. In taglio alto spazio a Torino-Inter di oggi alle 18, una partita che entrambe le squadre non possono sbagliare. A destra si parla di Tonali, col Newcastle che gli congela lo stipendio in vista della squalifica per scommesse. Oggi la sua ultima gara stagionale coi ‘Magpies’ prima dello stop. A sinistra si parla di Napoli: prove di disgelo con Osimhen.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre col nervosismo e la stizza manifestati da Rudi Garcia alla vigilia di Verona-Napoli, di scena oggi alle 15. “So chi sono gli amici e i nemici”, ha detto il tecnico francese ancora in sella perché Conte ha rifiutato la proposta di De Laurentiis. In taglio alto c’è il Papu Gomez, squalificato per doping. Risultò positivo a un test prima del Mondiale in Qatar, poi vinto con la maglia della sua Argentina. In taglio basso si parla di Juventus, con Weah jr protagonista atteso domani nello stadio, il ‘Meazza’, dove papà George ha scritto pagine importanti della storia del Milan e del calcio mondiale.

‘Tuttosport’ mette in risalto il recupero di Chiesa per Milan-Juve e il delicato compito che attende il Torino di Juric, ovvero l’Inter. Anche il quotidiano torinese parla della vicenda Papu Gomez, mentre in taglio alto Fabio Capello esce allo scoperto: “Juve, un altro Pogba per lo Scudetto”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 21 ottobre 2023

Uno sguardo anche alla rassegna stampa estera, in particolare a quella inglese.

‘Star Sport’ apre con De Zerbi, tra gli elogi di Pep Guardiola e un possibile futuro sulla panchina del Manchester City che oggi affronterà col suo Brighton nella gara valevole per la nona giornata di Premier League. Si prevede una sfida spettacolare, ricca di gol.