Polemiche zittite: la frase di Barella a Juric

Nicolò Barella protagonista di una polemica durante Torino-Inter, spenta sul nascere: la frase del centrocampista a Juric

Polemiche durante Torino-Inter con protagonista Nicolò Barella. Tutto nasce dal grave infortunio di cui è stato vittima il difensore granata Schuurs. Il calciatore è finito a terra dopo un movimento innaturale del ginocchio e l’infortunio è apparso subito grave.

Non a Barella che, preso dalla trance agonistica, ha iniziato ad inveire contro il direttore di gara che lo ha ammonito per proteste. Il centrocampista ha continuato a lamentarsi per il fischio dell’arbitro, urlando più volte “è caduto da solo”. Un comportamento che ha scatenato la reazione dei tifosi sui social, con tanti che hanno evidenziato come Barella non abbia prestato attenzione all’infortunio dell’avversario, limitandosi a protestare.

Un comportamento che non è andato già neanche all’allenatore granata Juric, al quale però si è rivolto subito lo stesso Barella per chiarire il suo comportamento. Il centrocampista sardo ha, infatti, spiegato al tecnico del Torino che non si era reso conto della gravità del problema di Schuurs: “Non l’ho fatto apposta, mi dispiace” le parole di Barella rivolte a Juric.

Infortunio Schuurs, la frase di Barella a Juric

Scuse che si sono ripetute anche al momento della sostituzione di Barella. Il calciatore dell’Inter, lasciando il terreno di gioco, è tornato a rivolgersi a Juric: “Non l’avevo visto” la frase indirizzata all’allenatore del Torino.

‘Caso’ rientrato quindi con il centrocampista che si è subito scusato per il suo comportamento e per aver protestato in maniera veemente con Schuurs dolorante a terra. Il difensore ha poi lasciato il terreno di gioco in lacrime.