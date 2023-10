PAGELLE & TABELLINO Verona-Napoli 1-3: Kvaratskhelia illumina, bocciato Doig

Primo tempo dominato dal Napoli con Politano e Kvara. Tris Kvara, il Verona accorcia con Lazovic ma non basta

Verona-Napoli, Rudi Garcia opta per Raspadori dal primo minuto al posto dell’infortunato Osimhen, con Simeone che parte dalla panchina. Baroni opta per Ngonge e Serdar alle spalle del gigante Djuric. Le scelte premiano Garcia, con il Verona che non riesce mai a coprire come dovrebbe sugli esterni del Napoli. Vittoria che si incardina facile nel primo tempo. Nella ripresa, Baroni prova a cambiare volto al Verona che diventa più aggressivo. Terzo di Kvara in contropiede, Lazovic prova a riaprirla e la partita diventa divertente con un’azione per sponda senza soluzione di continuità. Vince bene il Napoli che riprende la marcia dopo il ko con la Fiorentina.

PAGELLE VERONA

Montipò 6

Dawidowicz 6

Magnani 5.5

Amione 5 (46′ Terracciano 5.5)

Faraoni 5

Hongla 5.5

Folorunsho 6

Doig 4 – Non vede mai partire Politano: responsabile unico sul primo gol, non esente da colpe nelle altre circostanze. Gara da bocciatura piena (62′ Tchatchoua 5)

Ngonge 5 (46′ Bonazzoli 6.5)

Serdar 5 (46′ Lazovic 7.5 – Il suo ingresso cambia l’inerzia della partita del Verona: non solo per il gol. Ci mette dentro qualità e cross: un secondo tempo da top vero)

Djuric 6 (78′ Henry sv)

All. Baroni 5.5

PAGELLE NAPOLI

Meret 7

Di Lorenzo 6.5

Rrahmani 6 – Peggiore nel senso che fa l’ordinario in modo ordinario. Mezzo svarione in occasione del gol di Lazovic

Natan 6.5

Mario Rui 6.5 (66′ Zanoli 6)

Cajuste 7

Lobotka 6.5

Zielinski 7 (84′ Gaetano sv)

Politano 7.5 (84′ Zerbin sv)

Raspadori 7 (66′ Simeone 6.5)

Kvaratskhelia 8.5 – Quando gioca così diventa una delizia assoluta. Salta, serve, chiude, tira, segna e fa un sacco di altre cose belle (77′ Lindstrom sv)

All. Garcia 7

PAGELLA ARBITRO

Abisso 6

TABELLINO

RETI: 27′ Politano, 43′ Kvaratskhelia, 55′ Kvaratskhelia, 60′ Lazovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Serdar; Djuric. All. Baroni. A disp. Berardi, Perilli, Coppola, Lazovic, Joselito, Saponara, Terracciano, Suslov, Duda, Charlys, Henry, Cruz, Tchatchoua, Mobila, Bonazzoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disp. Gollini, Contini, D’Avino, Olivera, Ostigard, Demme, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Simeone

ARBITRO: Abisso (VAR: Aureliano)

AMMONITI: Magnani, Faraoni, Mario Rui, Bonazzoli, Lindstrom

ESPULSI: