Nuovo capitano per Allegri: la Juve lo blinda con il rinnovo

La Juventus in campo domenica nel big match di San Siro contro il Milan con un nuovo capitano: Rabiot per la prima volta dal primo minuto indosserà la fascia al braccio

Una Juventus incerottata è attesa domani dalla partitissima di San Siro contro la capolista Milan per il posticipo della nona giornata di campionato.

Oltre a Fagioli e Pogba, fuori per le note vicende extracalcistiche, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare anche a un titolatissimo come capitan Danilo nel reparto arretrato, mentre la buona notizia riguarda il recupero in attacco di Vlahovic e Chiesa (solo il serbo però ha chance di partire dal primo minuto). Allegri perciò potrebbe puntare su Rugani in difesa al posto del brasiliano, mentre dall’inizio ci sarà un nuovo capitano per la Juventus. Adrien Rabiot infatti indosserà la fascia al braccio, con il francese designato vice di Danilo insieme ad Alex Sandro (domani anche lui ai box per infortunio) da Allegri nel precampionato. Il centrocampista francese in altre circostanze aveva indossato la fascia, ma domani sarà la prima volta a guidare la Juve da capitano dal primo minuto.

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro per il rinnovo di Rabiot

Un ulteriore segnale questo della leadership ormai acquisita dal nazionale transalpino, pedina insostituibile nello scacchiere di Allegri malgrado un avvio di stagione tra alti e bassi rispetto al rendimento super della scorso anno.

In estate prima dell’arrivo del nuovo Dt Giuntoli era arrivato il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’, un po’ a sorpresa visto che l’ex Paris Saint-Germain sembrava vicino all’addio da svincolato. Rabiot però ha maturato un forte legame con il club e l’ambiente bianconero, oltre a trovarsi bene a Torino. Tutti assist che potrebbero essere decisivi per continuare il matrimonio con la Juventus anche oltre il prossimo giugno. A novembre, presumibilmente durante la sosta per le nazionali, c’è da attendersi un nuovo aggiornamento con la mamma-agente del classe ’95, con Giuntoli e Manna pronti a offrire un triennale con ingaggio spalmato rispetto alle cifre attuali. Un modo per blindare Rabiot anche dall’assalto a gennaio delle big europee, Premier League in primis, visto che il francese libero a parametro zero rappresenterebbe una ghiotta occasione di mercato per tante squadre la prossima estate.