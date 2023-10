Milan-Juve si gioca in anticipo: doppio osservato speciale

Milan Juventus non è solo una partita importante a livello di classifica; le due squadre cercano l’anticipo per quanto riguarda il mercato

La nona giornata di Serie A ci mette di fronte ad una super sfida; a San Siro, infatti, si gioca il big match tra Milan e Juventus. Il match è fondamentale per entrambe le squadre con i rossoneri che vogliono mantenere il primato e allungare proprio sui bianconeri; i ragazzi di Allegri, invece, hanno l’obiettivo di conquistare i tre punti per avere grande consapevolezza in vista del proseguo del campionato. Entrambe le squadre hanno obiettivi importanti e cercheranno di imporsi sull’avversario in un big match che promette spettacolo.

Milan e Juventus, però, devono pensare anche al futuro; le due società, infatti, stanno lavorando per andare a rinforzare la propria rosa e questa giornata rappresenta uno snodo cruciale da questo punto di vista. Domenica alle 15.00 ci sarà lo scontro tra Bologna e Frosinone, due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi dimostrando di potersi togliere diverse soddisfazioni.

Iniziamo da Zirkzee, attaccante del Bologna che ha realizzato (fino a questo momento) due gol e un assist. L’ultima rete, in casa dell’Inter, è valsa un punto molto importante per la classifica del club; il classe 2001 è un punto fermo della rosa di Thiago Motta e sta dimostrando grandi qualità e la capacità di far giocare bene la squadra.

L’attaccante ha i crismi per imporsi in una big del campionato italiano e il Milan sta seguendo il giocatore; rinforzare il reparto offensivo sembra essere una delle priorità dei rossoneri nella prossima sessione estiva di mercato e Zirkzee è tra le principali ipotesi.

Juventus su Soulé: sta facendo molto bene

Abbiamo detto del Milan e di come i rossoneri stiano seguendo Zirkzee; Bologna Frosinone, però, è una partita che interessa anche i bianconeri in ottica mercato. L’osservato speciale è Soulé classe 2003 in prestito al Frosinone proprio dalla Juventus. Giocatore che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi dimostrando di essere elemento imprescindibile per la rosa di Di Francesco.

I numeri dell’attaccante dicono due gol e un assist a cui, però, bisogna aggiungere una serie di prestazioni di altissimo livello per un giocatore che sta trovando l’ambiente perfetto dove andare a mostrare le proprie qualità. Soulé, nel tridente di Di Francesco, parte da destra per sfruttare al meglio il suo piede forte, sinistro. Giocatore che sta dimostrando di essere determinante e in grado di trascinare la squadra verso l’obiettivo stagionale, la salvezza.

La Juventus sta seguendo da vicino le prestazioni del classe 2003 in vista della prossima stagione; al termine del campionato, infatti, è molto probabile che Soulé possa tornare in bianconero per imporre le proprie qualità in una squadra con obiettivi importanti. Bologna-Frosinone, dunque, rappresenta una vetrina di livello per Zirkzee e Soulé, due dei principali protagonisti di questo avvio di stagione.