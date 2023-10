Krstovic, numeri e statistiche del neo acquisto del Lecce che sta stupendo a suon di gol

Il giovane Krstovic si sta rivelando una punta molto efficace in casa Lecce. Tutti i suoi numeri più interessanti e i voti al Fantacalcio.

In questo Lecce che ben si sta comportando nell’avvio di stagione di Serie A 2023/2024, c’è un giocatore poco noto ai più ma che ha aumentato finora le sue quotazioni in modo sensibile. Il montenegrino Nikola Krstovic è arrivato da poco nel club pugliese, e proprio come l’altro nuovo innesto Almqvist, si sta comportando piuttosto bene.

Anche grazie alle sue prestazioni, i giallorossi si ritrovano in un tranquillo nono posto in classifica di Serie A, in attesa del ritorno alle gare dopo lo stop per gli impegni della nazionale maggiore, che dovrà giocare per i match delle qualificazioni europee.

Classe 2000 e con molta voglia di apparire ed emergere in un campionato importante, Krstovic è già nel giro della nazionale montenegrina, ma a ben vedere ciò non stupisce più di tanto. A seguire la sintetica scheda su di lui chiarirà qual è stato finora il suo andamento in campionato e la valutazione nell’ultima gara, ed inoltre farà luce sull’utilità di averlo al Fantacalcio: Nikola Krstovic è sul serio un elemento affidabile? Scopriamolo.

Come ha giocato Krstovic nell’ultima gara contro il Sassuolo?

L’ottava giornata di campionato ha visto il Lecce pareggiare 1-1 contro il Sassuolo. Tra le mura amiche il montenegrino si è fatto notare ancora una volta, grazie ad una rete che ha permesso al club di pareggiare dopo il vantaggio di Berardi su rigore.

Krstovic è venuto fuori alla distanza e, se nel primo tempo è rimasto un po’ imbrigliato, nei successivi 45 minuti il calciatore si è espresso meglio. Il montenegrino è apparso affamato e determinato ad aiutare la squadra, oltre che a segnare.

Talvolta si è intestardito nelle giocate o ha cercato il contrasto con i centrali neroverdi, uscendone però spesso vincente anche se in inferiorità numerica. Di fatto ultimamente è brillante ed in grado di dare fastidio a non poche retroguardie. Il gol è meritato ed anche il Fantavoto pari a 9,5 (con un cartellino giallo).

Krstovic, i suoi voti al Fantacalcio

Non mancano le certezze a mister D’Aversa nell’inizio campionato del Lecce. Tra i giocatori che al momento hanno tutte le carte in regola per essere titolari c’è anche il montenegrino Nikola Krstovic, che infatti ha giocato tutte le partite di Serie A di questo inizio di campionato, tranne la prima.

Con 4 gol all’attivo e molti spunti interessanti, il calciatore si sta mostrando all’altezza del nuovo impegno nel campionato italiano. E i Fantavoti sono lì a dimostrarlo. Alla seconda giornata l’esordio con il botto: un dieci al Fantacalcio (con gol), replicato alla terza giornata (con un altro gol).

Nella quarta giornata ancora un ottimo voto: infatti contro il Monza un rigore segnato gli ha permesso di ottenere un Fantavoto pari a 9,5. Una leggera flessione nelle tre gare successive di A, in cui sono arrivati una sufficienza e due voti sotto il sei. Fino all’ultimo incontro contro il Sassuolo, che gli ha fruttato – dicevamo – un 9,5 come Fantavoto.

Come Krstovic ha commentato su Instagram

L’estroso montenegrino in forza al Lecce, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il suo ultimo post pubblicato risale a pochi giorni fa e in esso il calciatore inserisce alcune sue foto con la maglia del Lecce, insieme a due cuori giallo e rosso, a dimostrare il buon stato d’animo attuale e la voglia di fare bene in questa piazza. Se continuerà di questo passo, siamo certi che i risultati non mancheranno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikola Krstovic (@nikolakrstovic9)

Krstovic nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

Il 23 ottobre, al ritorno al campionato di A dopo gli impegni dell’Italia che, in un delicato doppio impegno di qualificazione agli Europei affronterà Malta e Inghilterra, il Lecce si troverà di fronte all’Udinese, in una gara non facile in cui i pugliesi saranno chiamati a confermarsi tra le sorprese di questo inizio di stagione.

Il tecnico D’Aversa, a meno di imprevisti o incidenti dell’ultima ora, potrebbe schierare la seguente formazione (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Il montenegrino Krstovic, dall’alto dei suoi 4 gol in 7 gare giocate, sarà probabilmente di nuovo titolare in attacco insieme ad Almqvist e Strefezza. Un tridente interessante ed in grado di creare problemi alle difese di non poche squadre.

Krstovic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Le sintetiche statistiche e i principali numeri non dicono mai tutto del profilo di un calciatore e del suo stato di forma attuale, ma in riferimento al montenegrino non guasta dargli un’occhiata. Eccole di seguito:

Partite a voto: sette;

Gol fatti: quattro;

Assist: zero;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 7,93.

Il dato della Fantamedia, in particolare, è davvero interessante e dimostra le qualità di Krstovic, già esibite in questo inizio di stagione in Serie A.

Krstovic è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il montenegrino finora è apparso un calciatore in forma, vivace, rapace in area e cinico nei momenti chiave delle gare. Di ruolo è un attaccante centrale, ottimo terminale offensivo di un tridente (come nel caso del Lecce), che punta non soltanto sulla tecnica ma anche sul fisico per creare situazioni pericolose ed andare al tiro.

Di fatto è un attaccante che sa fare gol in più modi, sa smarcarsi e trovare spazi, come pure andare in profondità per creare scompiglio nelle retroguardie avversarie. Non solo. Spesso aiuta la squadra quando non ha il pallone, con un pressing offensivo sul portatore di palla.

In verità Nikola Krstovic ha già un po’ di esperienza nel calcio che conta, dato che ha giocato già nelle coppe europee ed anche in Champions. Il dato forse più significativo del suo curriculum è che ha fatto finora 83 reti in 196 presenze con le maglie di club, garantendo di saperci fare quando si tratta di realizzazioni.

Finora è la punta titolare del Lecce, affiancato da Strefezza e Almqvist e sta assicurandosi il posto con prestazioni all’altezza. Può fare molto bene e al Fantacalcio per tutta la stagione e va considerato sicuramente un profilo affidabile: chi se lo assicura potrebbe fare un bel colpo, ovviamente senza esagerare con i crediti.