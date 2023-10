Giovanni Simeone, numeri e statistiche della punta del Napoli ad inizio stagione 2023/2024

Quanto vale oggi Giovanni Simeone al Fantacalcio? Ecco cifre e dati interessanti sulla punta argentina in forza al Napoli.

Classe 1995, originario di Buenos Aires e figlio primogenito dell’ex giocatore Diego Simeone, che chi ha seguito il calcio negli anni ’90 e Duemila probabilmente ricorderà nella sua esperienza nel calcio italiano, Giovanni Simeone è un attaccante alla sua seconda stagione nel Napoli.

Per lui la prima è stata ricca di soddisfazioni, visto che ha vinto lo Scudetto insieme ai suoi compagni di club, totalizzando 12 presenze e 4 gol nel massimo campionato italiano. In rosa anche in questa stagione, Giovanni Simeone finora è stato schierato solo una volta come titolare, collezionando finora vari ingressi in campo a partita in corso e ormai vicina al 90esimo minuto.

Non è tra i titolarissimi in attacco, vista la folta concorrenza, ma Simeone ha potenzialmente le carte per emergere e farsi notare maggiormente nel club del Napoli. La scheda che segue, si focalizzerà su di lui e farà il punto sulla sua ultima prestazione in una gara di campionato.

Quali sono le sue valutazioni Fantacalcio? Sarà schierato nell’undici titolare nella nona giornata oppure no? Si tratta comunque di un elemento affidabile al celebre gioco simulativo? Ecco di seguito tutte le risposte.

Come ha giocato Simeone nell’ultima gara contro la Fiorentina

Allo stadio Maradona gli azzurri partenopei non sono riusciti ad imporsi sulla Viola che anzi, a larghi tratti, ha dominato il match e sovrastato centrocampo e difesa del club in cui milita l’argentino Simeone.

La Fiorentina infatti, protagonista di un inizio pimpante in questa stagione, ha colto la vittoria per tre reti a una. Della gara di Simeone non c’è molto da ricordare dato che è entrato al 76esimo minuto per sostituire il nigeriano Osimhen: non si è reso pericoloso in nessuna occasione, tranne il tentativo su un solo pallone costringendo il portiere Terracciano alla smanacciata in angolo.

Per il resto la consueta grinta, che però non lo ha reso in alcun modo determinante sull’esito della partita. Per lui il Fantavoto è stato pari a 5.

Simeone, i voti al Fantacalcio

L’argentino figlio del notissimo ex calciatore, ed ora allenatore, Diego Simeone, è sceso in campo in 6 gare su 8 di questo inizio di campionato, ma questo non deve ingannare: soltanto nelle ultime tre partite ha ottenuto un Fantavoto. Il motivo è semplice: esclusa la quarta giornata in cui non ha giocato, dalla prima alla quinta è stato fatto entrare da Garcia dopo l’80esimo minuto, senza aver dunque più di qualche spezzone di partita per incidere sul match. Per lui dunque finora ben quattro partite senza voto.

Diversamente è andata nelle ultime tre gare. In Napoli – Udinese è entrato al minuto 62, rendendosi pericoloso e segnando anche una rete, che gli è valsa un 9,5 di Fantavoto. La gara è poi finita 3-1 per i partenopei.

Dopo questa buona prestazione, pur in un ristretto minutaggio, Garcia ha scelto di schierarlo titolare nella partita successiva, alla settima giornata di campionato. Ma in Lecce – Napoli non ha brillato ed è uscito al minuto 46: per lui un 5 come Fantavoto.

Simeone come ha commentato su Instagram

L’attaccante in forza al Napoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il calciatore non di rado pubblica post sul celebre social network aventi riferimenti al suo club. L’ultimo suo contenuto pubblicato contiene queste parole: “Grinta. Cuore. Domani. Insieme.”, a ribadire il legame con il club partenopeo.

Il post risale al giorno prima della partita contro la Fiorentina, che non ha avuto un positivo esito per la squadra. Dunque Giovanni Simeone ha preferito tenere un profilo basso dopo il match, rinviando magari a successive prestazioni soddisfacenti, sue e del Napoli, un nuovo post con cui festeggiare con i tifosi azzurri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gio Simeone (@simeonegiovanni)

Simeone nella probabile formazione della partita Hellas Verona – Napoli

Con il solito modulo 4-3-3, con cui la squadra campana ha vinto l’ultimo Scudetto, si tornerà in campo sabato 21 per la nona giornata di campionato, dopo lo stop forzato per gli impegni della nazionale in chiave qualificazioni europee.

Ebbene, sono in programma alcuni ballottaggi nella formazione e, dunque, al momento non sembra che il tecnico Garcia abbia già deciso tutti gli undici da mandare in campo.

Tuttavia è possibile abbozzare la formazione che giocherà sabato 21 contro l’Hellas, club ha fame di punti dopo un avvio molto stentato. Ecco i nomi: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera/Mario Rui; Cajuste/Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Per Giovanni Simeone non sembrano esserci chance di partire titolare in una squadra il cui reparto offensivo si poggia anzitutto su alcune specifiche certezze. Tuttavia non è affatto escluso un suo ingresso a gara in corso, per provare a fare qualcosa di interessante e provare a scalare le gerarchie in casa Napoli.

Simeone nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Le statistiche sintetiche non rappresentano integralmente l’andamento della prestazione di un calciatore, ma in qualche modo sono indicative. E questo vale anche per l’attaccante argentino Giovanni Simeone.

Numeri piuttosto chiari, che ne evidenziano il ridotto utilizzo in campionato, almeno per il momento. Eccoli:

Partite a voto: tre;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,50

La Fantamedia appare piuttosto alta in rapporto al minutaggio del giocatore in questo inizio di campionato, ed è dovuta in particolare alla gara in cui Giovanni Simeone ha preso un 9,5 come Fantavoto alla sesta giornata di campionato contro l’Udinese. Significativo anche il dato delle tre ammonizioni, che ne confermano le caratteristiche di giocatore grintoso e vivace.

Simeone è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Tecnicamente parlando, Giovanni Simeone è un attaccante forte nelle gambe, con senso del gol e che si muove spesso, smarcandosi ricercando la profondità e coprendo bene la palla con il corpo per far salire la squadra. Ha tempismo ed elevazione e dunque sa essere pericoloso anche nel colpo di testa, ma non disdegna il tiro dalla distanza.

Simeone è una punta che può giocare sia in coppia con un altro attaccante sia in un tridente come nel Napoli. L’argentino sa partecipare alla manovra ed anche al fraseggio rapido con gli uno-due con i compagni.

Potenzialmente avrebbe le carte per giocare titolare, ma al Napoli paga la concorrenza in attacco. La scorsa stagione, quando è stato chiamato in causa, il suo apporto l’ha dato in più di un’occasione, segnando anche gol pesanti. Senza Osimhen in coppa d’Africa, potrebbe aumentare sensibilmente il minutaggio ed è sempre una valida carta da giocare in caso di infortunio di qualche altro attaccante.

Alla domanda sull’affidabilità al Fantacalcio, va risposto che Giovanni Simeone, al momento, è un’ottima riserva, in grado di assicurare una ventina di presenze, ma quasi tutte da giocatore che entra in corso di gara. Il miglior consiglio è prenderlo con il nigeriano, come copertura finale nel proprio reparto offensivo, o anche al massimo come scommessa da ultimo slot.