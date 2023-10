DIRETTA Serie A, Verona-Napoli: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e il Napoli di Garcia in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Verona nel primo anticipo del sabato che apre la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto delicata tra due squadre che hanno obiettivi diversi, che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da un lato gli azzurri di Rudi Garcia, che ha rischiato fortemente di essere esonerato da De Laurentiis durante la pausa per le Nazionali, vogliono tornare subito al successo per cancellare il ko interno contro la Fiorentina e non perdere ulteriore terreno rispetto a Milan e Inter nella corsa scudetto. Dall’altro i gialloblu di Marco Baroni, a loro volta reduci dalla sconfitta contro il Frosinone, sognano di battere i campioni d’Italia e ritrovare una vittoria che manca da agosto per allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’anno scorso, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con un netto 5-2 aperto da Kvaratskhelia e chiuso da Politano. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verona e Napoli live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Serdar; Djuric. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 21; Inter 19; Juventus e Fiorentina 17; Napoli 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna e Roma 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9; Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2.