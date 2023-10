DIRETTA Serie A, Torino-Inter 0-0: partiti LIVE

Dopo le delusioni pre sosta, Torino e Inter si affrontano nella nona giornata di Serie A in una sfida carica di incognite

Aperta da Verona-Napoli, la nona giornata di campionato prosegue con la delicata sfida Torino-Inter. Nonostante abbia incassato la fiducia di Urbano Cairo e della dirigenza, Ivan Juric ha vissuto l’avvicinamento a questa partita con la consapevolezza di aver percorso un cammino al di sotto delle aspettative della proprietà.

L’ultima vittoria in Serie A, in casa della Salernitana, risale a più di un mese fa e la classifica dei granata recita nove punti in campionato. A preoccupare maggiormente è, sicuramente, lo score realizzativo che è fermo ad appena 6 reti realizzate a fronte delle nove subite. Un problema che sarà ancora più difficile da risolvere dopo l’infortunio di Duvan Zapata, non convocato per alcune noie muscolari.

In casa nerazzurra, il pareggio interno contro il Bologna ha tolto alla squadra allenata da Simone Inzaghi la vetta della classifica a discapito dei cugini del Milan. Senza Marko Arnautovic e Juan Guillerme Cuadrado, la compagine lombarda vuole tornare alla vittoria per superare momentaneamente i rossoneri, attesi domani sera dalla difficile sfida in casa contro la Juventus. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita.

Torino-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 21 ottobre alle 18, Torino-Inter sarà trasmessa su DAZN. Ecco le formazioni della partita:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Seck; Pellegri. All. Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 21; Inter 19; Juventus, Fiorentina 17 e Napoli* 17; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna e Roma 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9; Genoa e Verona* 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

*Una partita in più