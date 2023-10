Dalla Juventus al Milan: Pioli gli garantisce il posto da titolare

L’ultimo intreccio di mercato potrebbe chiamare in causa sia la Juventus che il Milan. Indiscrezione a sorpresa dall’Inghilterra

Protagonisti tra pochi giorno di uno scontro molto importante al vertice, Milan e Juventus potrebbero infiammare i prossimi giorni anche fuori dal rettangolo verde. Nonostante l’apertura della sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, infatti, sia i rossoneri che i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi importanti con cui rimpolpare i rispettivi organici.

Alla luce delle ultime vicende, la Juventus ha dirottato le sue attenzioni soprattutto a centrocampo. Le assenze per causa di forze maggiori di Fagioli e Pogba impongono scelte meditate. Giuntoli sta setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto. E chissà che nelle prossime settimane le strade del Milan e quelle dei bianconeri non possano incrociarsi. Uno dei nomi finiti sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ è infatti quello di Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City. Per il centrocampista inglese, nei radar di diverse compagini, potrebbero ora crearsi i presupposti per un vero e proprio duello.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Kalvin Phillips: lo scenario

A fare il punto della situazione è stata l’edizione odierna del Sun. Secondo quanto riferito, infatti, sulle tracce del centrocampista inglese non ci sarebbero soltanto la Juventus e il Newcastle. Anche il Milan, infatti, avrebbe sondato in maniera esplorativa il terreno per capire eventuali margini di manovra.

I rossoneri starebbero monitorando con estrema attenzione l’evolvere della vicenda. D’altro canto, il ‘Diavolo’ sarebbe disposto ad ingolosire Kalvin Phillips garantendogli con costanza un impiego da titolare. Per adesso, però, siamo ancora nell’ambito dei contatti esplorativi. Nulla è stato approfondito. Tuttavia, l’area mercato rossonera non solo avrebbe espresso il suo gradimento per il calciatore, ma sarebbe pronto ad offrirgli un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Pioli. Scenario da monitorare con attenzione.