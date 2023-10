Gli alti e bassi con lo Special One avrebbero convinto uno dei titolarissimi a tentare una nuova avventura

Quella in corso dovrebbe essere con ogni probabilità l’ultima stagione di José Mourinho sula panchina della Roma. Ad oggi, infatti, non vi sono state ancora aperture tra le parti ad un rinnovo di contratto in vista della scadenza fissata per il prossimo giugno. Una storia d’amore vissuta intensamente in questi tre anni, ma che sta per volgere al termine.

Nonostante le possibilità concrete di un divorzio a fine stagione, uno dei big della formazione giallorossa potrebbe lasciare la Roma già a gennaio a causa del rapporto burrascoso con lo Special One. In Spagna, dove il tecnico portoghese continua ad essere accostato al Real Madrid, sostengono infatti che Mourinho stia spingendo per la cessione di Leonardo Spinazzola. Il rapporto tra i due si sarebbe complicato nelle ultime settimane a tal punto da ipotizzare una separazione immediata.

Stando a quanto riferito da ‘El Nacional’, di certo Spinazzola non avrebbe problemi a trovare nuove destinazioni una volta salutata la Roma. L’esterno italiano ha chiaro in mente di non voler cedere a questo punto della carriera alle sirene arabe che nell’ultimo periodo lo hanno tentato con offerte da capogiro. L’obiettivo del laterale sinistro è quello di rimanere in Europa a fronte dell’interesse di grandi club del calibro di Juve, Napoli, Borussia Dortmund, Tottenham e Newcastle.

Calciomercato Roma, Spinazzola incantato dal Real Madrid

C’è una società in particolare nella quale Spinazzola sogna di giocare e a cui, nel periodo dell’Europeo 2021, era stato pure accostato.

Stiamo parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti, formazione che in passato ha effettivamente seguito l’esterno della Roma. Spinazzola sa bene che in quel ruolo il tecnico italiano ha avuto non pochi problemi in passato con Ferland Mendy. Lo stesso Fran Garcia, arrivato la scorsa estate, non sembra convincere del tutto il tecnico che nella stessa posizione ha dovuto adattare più volte Eduardo Camavinga. Chissà che tra poche settimane, dunque, non possa davvero realizzarsi il passaggio del terzino italiano ai ‘Galacticos’.