Comunicato UFFICIALE dopo Siviglia-Real: “Espulsione immediata”

Comunicato ufficiale dopo Siviglia-Real Madrid: presa di posizione netta, è stato cacciato dallo stadio e denunciato alle autorità

Gara combattuta e nervosa quella tra Siviglia e Real Madrid che si è chiusa sull’1-1 con la rete di Carvajal che risponde all’autogol di Alaba.

In campo non sono mancati momenti di grande nervosismo con le due squadre che si sono affrontate senza esclusioni di colpi. Tensione alle stelle in campo, ma non mancano le polemiche fuori. In particolare il Siviglia è intervenuto duramente con un comunicato ufficiale nel post gara per quanto accaduto durante il match.

Il riferimento è al comportamento di un tifoso dei padroni di casa che ha imitato una scimmia rivolgendosi a Vinicius. Un chiaro gesto discriminatorio che ha provocato la dura presa di posizione del Siviglia.

Il club ha così pubblicato un comunicato dove si legge che il Siviglia “dopo aver rilevato un comportamento xenofobo e razzista di un tifoso nei suoi spalti, ha proceduto alla sua identificazione, all’espulsione dallo stadio e denunciato alle autorità di polizia” presenti nell’impianto di gioco. Inoltre la società annuncia che il protagonista di questo comportamento “sarà espulso come socio”.

Siviglia-Real Madrid, gesti contro Vinicius: espulso tifoso

Nel comunicato diramato dalla società andalusa, viene ribadito l’impegno contro il razzismo e la xenofobia.

“Il Siviglia è contrario e condanna qualsiasi comportamento razzista e xenofobo – la nota del club – anche se isolato, come in questo caso”. Inoltre la società garantire collaborazione con le autorità per porre fine a questi atteggiamento e rimarca come questi comportamenti rappresentano i tifosi del Siviglia.