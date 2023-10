Barella o Frattesi? Inzaghi ha scelto. Assenza pesantissima per Juric

L’Inter impegnata nel pomeriggio nell’anticipo di campionato in casa del Torino: i probabili schieramenti di Inzaghi e Juric

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con la vicecapolista Inter impegnata nell’anticipo della nona giornata di campionato in casa del Torino. Simone Inzaghi vuole ritornare alla vittoria dopo il passo falso casalingo contro il Bologna e non avrà a disposizione Arnautovic e Cuadrado per la trasferta piemontese.

Barella è avanti a centrocampo nel ballottaggio con Frattesi, mentre gli affaticati Bastoni e Dumfries dovrebbero lasciare il posto rispettivamente a de Vrij e Darmian. Queste le prove nella rifinitura ad Appiano Gentile per Inzaghi, che nonostante il fuso orario e gli impegni con l’Argentina schiererà regolarmente al centro dell’attacco capitan Lautaro Martinez, affiancato da Thuram. Assenza pesante invece nel reparto offensivo di Juric: il tecnico granata dovrà rinunciare a Duvan Zapata per un infortunio muscolare alla coscia. Sanabria si è allenato solo ieri con il gruppo dopo il ritorno dal Sudamerica e partirà presumibilmente dalla panchina, così dal primo minuto avanza la candidatura di Pellegri con Seck e Vlasic alle spalle del centravanti italiano. Oltre a Zapata non recupera neanche Buongiorno nel settore difensivo, con il baby georgiano Sazonov favorito per una maglia da titolare.

Torino-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Torino-Inter, match della 9° giornata del campionato di Serie A e in programma questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’, verrà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia (Nasca al VAR). La sfida tra granata e nerazzurri verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di DAZN. Il Torino nell’ultimo turno è stato battuto per 2-0 nel derby dell’Allianz Stadium dai cugini della Juventus, mentre l’Inter non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Bologna.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Lazaro, Gineitis, Antolini, Linetty, N’Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Pellegri. Allenatore: Juric

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata

Squalificati: –

Diffidati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Squalificati: –

Diffidati: –