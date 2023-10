Addio Napoli, Osimhen ha già un nuovo club: “Accordi raggiunti”

Osimhen sempre più verso l’addio al Napoli. Non si può escludere una sua partenza già nel prossimo calciomercato di gennaio, direzione Premier League

Il futuro prossimo di Osimhen sarà lontano dal Napoli e dall’Italia. Difficile dire il contrario, la rottura con De Laurentiis è evidente. Così come la voglia del nigeriano di fare il salto in un top club europeo, sia per una questione economica che sportiva.

Nelle ultime settimane è riemerso l’interesse del Real Madrid, ma la destinazione più probabile – a meno di un super rilancio dall’Arabia – appare essere la Premier League. A tal proposito, si rincorrono le voci che danno l’ex Lille tra gli obiettivi concreti del Liverpool di Klopp.

Per il tecnico tedesco, pur avendo caratteristiche e ruolo diversi, il numero 9 dei Campioni d’Italia sarebbe il degno erede di Momo Salah che progetta un futuro nella Saudi League, all’Al-Ittihad.

Osimhen e il Liverpool si sono già detti sì, stando al giornalista vicino al Napoli Valter De Maggio: “Con Victor Osimhen, il Napoli aveva trovato un accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2025, ndr). Poi però l’umore del nigeriano è cambiato… – le sue parole a ‘Televomero’ – In conferenza De Laurentiis ha fatto riferimento a un incontro nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Le parti avevano raggiunto una intesa per il prolungamento, poi però Osimhen e il suo agente si sono rimangiati la parola data”.

Ma cosa è successo per far cambiare idea al centravanti africano? “C’è stato l’inserimento di un altro club di Premier League, il Liverpool – dice De Maggio – Sarebbero già stati raggiunti degli accordi tra i ‘Reds’ e il calciatore. Ora non possiamo essere sicuri che Osimhen resti al Napoli fino a giugno…”.

Napoli, dal Milan alla Champions: Osimhen salterà partite importanti

Aspettando gennaio, Osimhen non potrà essere impiegato nelle prossime sei-sette settimane a causa dell’infortunio rimediato con la sua Nazionale.

Nella fattispecie, il bomber azzurro ha subito la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Salterà sicuramente Napoli-Milan di domenica prossima ed è a forte rischio anche per Napoli-Inter del 3 dicembre. Senza contare le decisive gare di Champions.