Accordo nerazzurro, firma in segreto fino al 2025

Rinnovo di contratto fino al 2025; notizia importantissima per una squadra che sta pianificando il proprio futuro

La Serie A è finalmente pronta a tornare dopo la sosta per le nazionali con diversi appuntamenti che possono dare indicazioni importanti sul resto della stagione. Tra le partite da guardare con particolare interesse troviamo quella tra Atalanta e Genoa, in programma domenica alle 18.00. Match fondamentale per entrambe le squadre con i bergamaschi che cercano il riscatto dopo un punto nelle ultime due partite; i ragazzi di Gilardino, invece, vogliono trovare punti preziosi e mettersi alle spalle la sconfitta, con annesse polemiche, contro il Milan.

Non solo dal punto di vista della classifica; Atalanta-Genoa sarà una partita particolare per diversi motivi tra cui un Malinovskyi pronto a sfidare il suo passato con l’obiettivo di fare un brutto scherzo al suo ex tecnico Gasperini; proprio l’allenatore del club bergamasco (in passato si è seduto sulla panchina dei rossoblù) è l’altro motivo di grande interesse intorno a questa sfida.

Il tecnico, da quando è arrivato all’Atalanta, ha fatto diventare il club bergamasco una delle realtà più importanti del calcio italiano. La squadra, da anni ormai, lotta per obiettivi di livello ed è anche un club di spessore a livello internazionale. In questa stagione la voglia è tornare in Champions e fare il meglio possibile in Coppa Italia e in Europa League. Traguardi raggiungibili sia per il valore della squadra sia per un tecnico che ha saputo dare una precisa impronta alla sua squadra. Gasperini è fondamentale per l’Atalanta e il futuro continuerà ad essere nerazzurro.

Gasperini, trovato l’accordo per il rinnovo: firma fino al 2025

L’Atalanta, con Gasperini, ha una precisa identità di gioco; la squadra, indipendentemente dall’avversario, vuole prendere il controllo della partita. Ricerca della profondità, passaggi rapidi e la capacità di trovare la via della rete in qualsiasi modo; queste alcune delle caratteristiche di un club diventato grande grazie a Gasperini.

Tecnico fondamentale per il club bergamasco; proprio per questo la notizia del rinnovo assume una grandissima importanza. Stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo, l’allenatore ha prolungato il proprio contratto fino al 2025 con il precedente accordo che scadeva nel 2024.

Una scelta che ha iniziato a prendere forma alla fine dello scorso campionato quando le parti in causa avevano posto le basi per il futuro; fin da subito non ci sono strati grandi problemi e a settembre scorso la conferma del prolungamento è arrivata direttamente dalla proprietà. Gasperini, dunque, continuerà ad essere il tecnico dell’Atalanta almeno fino al 2025 con la voglia di fare bene e regalare altre soddisfazioni ai propri tifosi.