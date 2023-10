A tutto Moscardelli: “Due panchine per Conte”. Poi l’annuncio sullo Scudetto

Davide Moscardelli è intervenuto ai microfoni di TVPlay nella trasmissione “Gol di Tacco”. Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Da Conte e Thiago Motta allo Scudetto, fino ai singoli protagonisti del campionato di Serie A. A tutto Moscardelli su TVPlay, nella trasmissione “Gol di Tacco”.

L’ex attaccante ha parlato così del futuro di Conte: “Penso che abbia molta voglia di tornare in campo. Per il carattere che ha vedrei bene Antonio Conte alla Roma; per questioni tecniche, lo vedrei meglio al Napoli. Però giocatori come Lukaku, Dybala, con Conte potrebbero anche restare. Non è da escludere un ritorno alla Juventus”. E sull’emergente Thiago Motta: “Motta alla Roma? Sta facendo bene, è un allenatore giovane ma ha le idee chiare. Se ha la squadra che mette in pratica le sue idee, il merito va a lui. Gli auguro il meglio per finire bene col Bologna, poi sicuramente avrà una carriera davanti ancora lunga”.

Moscardelli: “Inter favorita per lo Scudetto. Vi dico la mia sui mancini della Serie A”

L’ex centravanti non ha dubbi sulla favorita del campionato: “L’Inter è favorita a vincere lo Scudetto, ma anche la Juve deve provare a vincerlo: non ha le coppe”.

Infine, sui mancini in Serie A: “Soulè si avvicina a Dybala come tipologia di gioco. Ha trovato la sua dimensione giusta. Se hai qualità, esce fuori. Escludendo Dybala, direi che Berardi è il sinistro più efficace, ma esteticamente mi piace molto Orsolini“.