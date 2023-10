Torino-Inter, UFFICIALE: infortunio muscolare e bomber KO

Il giocatore sarà costretto a saltare la sfida che porrà di fronte la squadra di Ivan Juric a quella di Simone Inzaghi

Torino-Inter perde uno dei suoi protagonisti più attesi. E’ notizia di pochi minuti fa l’infortunio del centravanti, che si è fermato per un guaio muscolare.

Stiamo parlando di Duván Zapata, che sarà costretto a saltare valevole per la nona giornata, in programma domani sera alle ore 18.00, per un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. A darne notizia è il club granata sui propri canali ufficiali.

Senza il colombiano, il Torino e il suo tecnico saranno così obbligati ad affidarsi ad un nuovo centravanti. Possibile l’impiego di Sanabria dal primo minuto, nonostante gli impegni in Sudamerica con la sua Bolivia, in vantaggio su Pellegri.

Alle spalle dell’attaccante Seck appare in vantaggio su Radonjic. Per l’altra maglia sono in ballottaggio, invece, Vlasic e Tameze.