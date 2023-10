Roma, senti Marcos Leonardo: “Pronto per un grande club”

Marcos Leonardo, attaccante brasiliano seguito dalla Roma, parla del suo futuro e si dice pronto a giocare in Europa

Marcos Leonardo è pronto a giocare in un grande club europeo. L’attaccante brasiliano del Santos è stato a lungo trattato dalla Roma la scorsa estate. Ora, come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa è in stand by e questo ha favorito l’inserimento di club di Premier League e Bundesliga.

Intanto il 20enne attaccante del Santos ha rilasciato un’intervista ad ‘AS’ in cui ha parlato anche del suo futuro e fatto accenno alla trattativa estiva con il club capitolino: “Mi sento pronto a giocare in un grande club e in un grande campionato in Europa – le parole di Marcos Leonardo al quotidiano spagnolo. Lo scorso agosto ero molto vicino al trasferimento. C’era un progetto interessante che mi è piaciuto. Poi le cose non sono andate bene”.

Il brasiliano continua: “Sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio fin quando sarò qui”.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo: “Conosco il mio potenziale”

L’attaccante sudamericano mostra grande fiducia nelle proprie qualità e si dice convinto che prima o poi arriverà la chiamata dall’Europa.

“Conosco il mio potenziale e so cosa posso offrire in campo. La strada è quella giusta. L’Europa certamente aggiunge qualcosa in più al curriculum di ogni calciatore, ma anche il Santos è un grande club. Non importa quindi dove ti trovi: faccio del mio meglio, prima o poi mi chiameranno”.