Reijnders brilla con la maglia del Milan: le big d’Europa lo mettono nel mirino

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan di Stefano Pioli, sta facendo benissimo con la maglia rossonera: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, in questa prima parte di stagione, ha fatto grande chiarezza su una cosa, fondamentale per arrivare al meglio alla fine della stagione: i rossoneri sono una squadra resiliente.

Dopo il tonfo nel derby di Milano infatti, perso addirittura per 5-1 contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, il Diavolo non si è abbattuto ed è subito ripartito nel campionato italiano di Serie A vincendo partite su partite e arrivando, a questa sosta che si sta concludendo, in vetta alla classifica tenendosi alle spalle proprio la Beneamata. Insomma, il Milan non molla mai e uno dei simboli di questa tenacia è senza dubbio il nuovo arrivato nell’ultima estate di calciomercato: stiamo parlando di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha già conquistato il cuore dei tifosi. L’originario di Zwolle ha già preso in mano il centrocampo del Milan e si sta ritagliando uno spazio importante tanto da essere già un potenziale obiettivo in sede di calciomercato per diversi top club del panorama europeo, sempre attenti ai talenti in ascesa nel Vecchio Continente.

Reijnders stupisce con il Milan: ecco quanto vale

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan di Stefano Pioli, si è messo in mostra alla grande nelle prime partite con la casacca rossonera sfoggiando una grande qualità dal punto di vista del gioco, ma anche una certa cura ed attenzione nella fase difensiva. Insomma, un giocatore completo in tutto e per tutto che può far gola a moltissime squadre del panorama europeo, due su tutte il PSG e il Manchester United, sempre a caccia di nuovi acquisti per ingranare, in particolare i Red Devils.

Reijnders, viste le ottime prestazioni e quanto è stato pagato dal Milan in estate, al momento ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, alta ma non troppo considerando anche l’età del calciatore, non giovanissimo, essendo un classe 1998, e quindi alla soglia dei 26 anni.