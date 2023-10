Nome nuovo per l’Inter a gennaio: lo ‘porta’ Thuram

L’Inter è a caccia di attaccanti per la finestra di calciomercato invernale: attenzione al nome di Wissam Ben-Yedder, centravanti del Monaco in Ligue 1. Le ultimissime sul campionato italiano di Serie A

Sta per ripartire il campionato italiano di Serie A con l’Inter di Simone Inzaghi che sarà ospite del Torino di Ivan Juric nella gara valevole per la nona giornata.

I granata, all’Olimpico Grande Torino, ricevono una squadra nerazzurra a caccia dello scudetto e che vuole rilanciarsi dopo il flop in casa col Bologna nell’ultimo match prima della pausa per le nazionali. In attacco dovrebbe tornare Lautaro Martinez, il capitano e leader della squadra allenata da Simone Inzaghi, nonostante il rientro tardivo dalla sua nazionale. Al suo fianco spazio a Marcus Thuram. L’attaccante francese, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, si sta mettendo in luce con prestazioni di altissimo livello ed è di certo uno dei giocatori migliori del campionato italiano di Serie A. Oltre a questi due però, al momento la Beneamata non ha certezze sul fronte offensivo e potrebbe ricorrere, a gennaio, su un nuovo nome che ancora non è stato fatto e che appartiene alla stessa scuderia, agenzia, proprio del francese Marcus Thuram: stiamo parlando di Wissam Ben Yedder.

Ben Yedder possibile nome per l’attacco: l’Inter ci riflette

Marcus Thuram potrebbe essere quindi una sorta di sponsor per l’arrivo a Milano di Ben Yedder, centravanti di proprietà del Monaco in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Il classe 1990 è una delle certezze del campionato francese negli ultimi anni e finora, in questa annata, ha collezionato 8 presenze mettendo già a segno 5 gol. Un bomber di razza Ben Yedder che potrebbe liberarsi ad un prezzo scontato, ma attenzione a diverse variabili potenzialmente pericolose per l’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

La prima è data dagli sviluppi della vicenda Decreto Crescita e sul futuro incerto della legge che ha permesso molti arrivi dall’estero in sede di calciomercato. La seconda è invece legata al rapporto, molto stretto, fra Ben Yedder e il Monaco, club nel quale milita dal 2019 e del quale è uno dei giocatori certamente più rappresentativi.