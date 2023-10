Moukoko sbarca in Serie A: prezzo e destinazione a sorpresa

Addio dopo la firma sul rinnovo contrattuale, Milan e Juventus pronte a sfidarsi anche sul mercato

E’ stato l’esordiente più giovane nella storia della selezione tedesca dai tempi di Uwe Seeler. Solo fino a qualche mese fa Youssoufa Moukoko era considerato l’enfant prodige del calcio teutonico, ora il suo nome sembra essere quasi finito nel dimenticatoio.

Convocato da Hansi Flick in occasione dei Mondiali in Qatar, il classe 2004 nato in Camerun è ora finito ai margini della rosa del Borussia Dortmund. Il club giallonero era riuscito ad evitare di perderlo a costo zero rinnovando il suo contratto nel gennaio scorso e prolungandolo fino al 2026. Ora però, vuoi per la concorrenza, vuoi per qualche problema fisico, il natio di Yaounde ha collezionato solo 66 minuti in stagione. Una cifra irrisoria per un ragazzo che veniva considerato il futuro del club.

Moukoko ai saluti: Milan, Juventus e Atalanta sulle sue tracce

Nella rosa di Terzic però Moukoko non riesce a trovare spazio. Chiuso dai troppi giocatori offensivi in rosa, da Haller a Malen, fino a Fullkrug, nuovo arrivo in casa giallonera.

Ecco quindi che Moukoko potrebbe dire addio al Borussia Dortmund nelle prossime sessioni di mercato. E le squadre interessate sembrano essere davvero tante. La Premier League vigila con estrema attenzione, in particolare Liverpool e Manchester United. Occhio però anche alle squadre italiane. Dalla Germania hanno parlato di un interesse da parte dell’Atalanta, che potrebbe provare anche a chiedere il giocatore in prestito inserendo un riscatto. Una formula possibile visto il rinnovo contrattuale fino al 2026.

Certo la concorrenza inglese spaventa le squadre italiane, preoccupate anche per altri fattori. Come l’ingaggio del giocatore, superiore ai 6 milioni di euro, decisamente alto per le compagini nostrane. Inoltre pure il prezzo fatto dal Borussia Dortmund è parecchio elevato. La ‘Bild’ sottolinea infatti che la richiesta sarebbe di 35-40 milioni di euro. Oltre all’Atalanta, non vanno escluse dalla corsa a Moukoko anche Juventus e Milan, che erano molto interessate mesi fa prima che il giocatore rinnovasse il contratto. L’interesse non è certamente svanito. L’affare però non è semplice. Giuntoli è a caccia di profili giovani, ma i bianconeri devono prima vendere, i rossoneri invece potrebbero provare un assalto più facilmente in estate anziché a gennaio, ma ormai potrebbe essere troppo tardi.