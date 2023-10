Juric lo conferma, ma gli errori pesano: futuro in bilico per il pupillo

Gli errori iniziano a pesare, ma Juric lo ha sempre confermato: il futuro del suo pupillo, però, è sempre più incerto nonostante il rinnovo.

Uno dei match interessanti della prossima giornata di campionato, dopo la pausa per le nazionali, mette di fronte Torino ed Inter; la partita, in programma sabato alle diciotto, è fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri, dopo il pareggio con il Bologna, vogliono vincere in modo da tornare in testa alla classifica in attesa del big match tra Milan e Juventus. Discorso diverso per i granata reduci dalla sconfitta nel derby, quattordicesimi in classifica e con la vittoria che manca dal diciotto settembre quando i granata si imposero tre a zero sul campo della Salernitana.

Juric ha bisogno di cambiare passo nonostante fare punti contro l’Inter non sia proprio la cosa più semplice del mondo. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico è pronto a confermare un giocatore sì importante all’interno della rosa ma reduce da una prestazione non proprio felicissima. Stiamo parlando di Milinković-Savic.

L’estremo difensore, nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali (il derby con la Juventus) si è reso protagonista in negativo con due uscite sbagliate che hanno portato i bianconeri a realizzare i gol decisivi del match con Gatti e Milik. Errori importanti da parte di un giocatore fondamentale per i granata; Milinkovic-Savic, infatti, è il portiere titolare del Torino ed ha dimostrato, in passato, di poter essere decisivo per le sorti della sua squadra.

Milinkovic-Savic convince a metà: Gemello e Popa in allerta

Come detto, Milinkovic-Savic è un giocatore fondamentale per il Torino ma il portiere è reduce da un doppio errore pesante nel derby, match sempre molto sentito dal pubblico granata. Una stagione iniziata tra alti e bassi ma con il rinnovo di contratto fino a 2026, testimonianza comunque di fiducia da parte dell’ambiente granata.

Milinkovic-Savic continuerà ad essere il titolare anche se alle sue spalle le gerarchie non sembrano poi essere così definite. Luca Gemello e Maximilian Popa si giocano il ruolo di secondo portiere ma, in un momento come questo e soprattutto contro una squadra come l’Inter, è meglio andare sull’esperienza di Milinkovic-Savic.

Abbiamo poi un altro scenario che è quello relativo al mercato ma, anche in questo caso, bisogna specificare come al momento non ci siano nomi. Fiducia confermata a Milinkovic che scenderà in campo nel prossimo match di campionato contro l’Inter; l’estremo difensore è sì reduce da una prestazione non felicissima ma ha le qualità per riscattarsi ed essere decisamente utile per la stagione dei granata.