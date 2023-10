Inter, rammarico Inzaghi: vola in Arabia Saudita a gennaio

Nuova indiscrezione sull’offerta imminente in arrivo dall’Arabia Saudita per il forte attaccante

A scuotere il mercato dell’Inter in vista del prossimo gennaio, ancora una volta potrebbe essere l’Arabia Saudita. Dal paese che ha già strappato ai nerazzurri la scorsa estate Marcelo Brozovic in seguito ad una lunga telenovela, potrebbe infatti arrivare la nuova offerta per un attaccante in orbita nerazzurra.

I recenti problemi accusati da Simone Inzaghi nel reparto avanzato, hanno giustamente portato il club ad avanzare delle riflessioni. Il tecnico interista da qualche settimana ha infatti perso per un duro infortunio muscolare Marko Arnautovic e sino a questo momento non ha ancora potuto contare su un Alexis Sanchez al meglio della condizione. Da qui, la possibilità di un intervento eccezionale da parte della società il prossimo inverno qualora le cose non dovessero migliorare.

Tra i nomi che sono stati accostati all’Inter di recente, uno dei più gettonati rimane sicuramente quello di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano del Porto ha dalla sua un forte potere contrattuale a fronte del suo accordo in scadenza con i portoghesi al termine di questa stagione. Un particolare da non sottovalutare, che rende anzi più agevole il possibile addio da parte del centravanti nel mirino dei nerazzurri per il prossimo mercato di riparazione.

Calciomercato Inter, l’Arabia Saudita piomba forte su Taremi

A rovinare i piani di mercato dell’Inter, però, potrebbe essere ancora una volta lo strapotere economico dell’Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, diversi club della Saudi Pro League starebbero osservando la situazione contrattuale di Taremi. Qualora l’Inter decidesse dunque di affondare il colpo per l’attaccante, dovrà vedersela con una concorrenza spaventosa. Un’eventuale asta, tra l’altro, andrebbe a penalizzare proprio il club nerazzurro che in questo momento non ha ancora previsto un extra budget da riservare al mercato di gennaio. Solamente le pressioni di Simone Inzaghi alla dirigenza potrebbero spingere la società ad un sacrificio economico, in una battaglia che in ogni caso si preannuncia particolarmente insidiosa per i nerazzurri.