Acerbi, numeri e statistiche del centrale difensivo dell’Inter

Acerbi è uno dei perni della difesa dell’Inter allenata da Simone Inzaghi. Anche al Fantacalcio è un calciatore affidabile?

Francesco Acerbi è uno dei punti fermi dei nerazzurri e della nazionale italiana di calcio. Non più giovanissimo essendo un classe 1988, il difensore centrale si è guadagnato la stima di mister Simone Inzaghi che lo ha spesso schierato in questo inizio di campionato, in cui l’Inter si sta giocando il primato in classifica con il Milan.

Fisicamente è il classico centrale difensivo alto e robusto, in grado di vincere non pochi contrasti e temibile nel gioco aereo. Di seguito la nostra sintetica scheda parlerà di lui e in particolare si soffermerà sulle sue valutazioni al Fantacalcio in questo inizio di stagione. Acerbi è un elemento affidabile anche per chi si cimenta nel celebre gioco simulativo con gli amici? Ecco alcuni numeri e statistiche interessanti.

Come ha giocato Acerbi nell’ultima gara contro il Bologna?

Un deludente pareggio per 2-2 in casa contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato, ma una gara in cui l’arcigno difensore non ha assolutamente demeritato. Per lui al Fantacalcio è infatti arrivato un 9,5, grazie ad una prestazioni senza grossi errori o sviste e, soprattutto, in virtù di una rete segnata nei primi minuti del primo tempo che era valsa l’1-0 dell’Inter.

Acerbi anche in questa gara è stata una minaccia aerea continua, ed ha sbloccato la gara in un’azione da corner, anticipando Freuler e insaccando. Nella ripresa avrebbe potuto fare il secondo gol, ma anche ha avuto qualche responsabilità sulla seconda rete del Bologna. Proprio questo episodio ne rende un po’ meno brillante la valutazione.

Acerbi, i voti al Fantacalcio

Tolte le prime tre giornate di campionato in cui il difensore è stato fermo per infortunio, Acerbi è stato presenza fissa e titolare nell’undici di Simone Inzaghi. E la fiducia è stata finora sempre ripagata con prestazioni tutto sommato pulite ed esenti da pecche evidenti. Acerbi si è confermato difensore forte, carismatico e sempre presente nei momenti chiave.

Ecco perché al Fantacalcio, oltre al brillante risultato nella gara contro il Bologna, sono arrivate sempre sufficienze, con un solo 5,5 nella gara contro l’Empoli – in cui Acerbi è stato peraltro ammonito.

Acerbi nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Se c’è un reparto dove Simone Inzaghi non può aver particolari dubbi, è la difesa. Il reparto è ben fornito ed anche in panchina i cambi appaiono all’altezza. Al ritorno alle gare di campionato dopo lo stop per gli impegni della nazionale, l’Inter troverà il Torino in una gara in trasferta nella speranza di tornare presto alla vittoria.

Salvo imprevisti o guai fisici l’utilizzo di Acerbi sarà praticamente sicuro, considerando che si tratta di uno dei giocatori su cui l’allenatore scommette e su cui ha particolare fiducia. Anche nello scorso campionato il centrale difensivo è stato assai presente in campo.

Ecco allora la probabile formazione nel duttile 3-5-2 proposto da mister Inzaghi:

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Acerbi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Acerbi con la maglia dell’Inter sono i seguenti:

Partite a voto: cinque;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,60.

Acerbi è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Quando all’affidabilità del difensore centrale non vi sono particolari dubbi: ne sa qualcosa mister Inzaghi che ha mostrato di apprezzarne le doti di versatilità (può giocare sia in una difesa a tre che a quattro), fisicità, pressing, senso della posizione e intercettazione. Bravo anche nei colpi di testa offensivi, come pure nel gioco aereo difensivo.

Per chi gioca al Fantacalcio, Acerbi resta una valida scelta ed è molto utile anche in chiave modificatore. Quarto slot alto per lui, tendente al terzo in leghe ad alto numero di partecipanti. Al Classic Acerbi è anzi il profilo ideale per chiudere il modificatore o da alternare ai titolari. Vale almeno 25/30 crediti su mille.