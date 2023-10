Samba Juve, ecco l’alternativa a Berardi che piace ad Allegri

La Juventus sta valutando alcuni profili per rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio

Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione un nuovo talento. I bianconeri osservano infatti con attenzione la pista che potrebbe portare ad un giovane attaccante del Betis.

Cristiano Giuntoli bussa in Spagna. Il direttore sportivo della Vecchia Signora ha puntato Luiz Enrique, attaccante brasiliano classe 2001 in forza al Betis Siviglia. Il calciatore piace molto ai bianconeri, che già in estate avevano chiesto informazioni sul talento della formazione iberica. La trattativa tuttavia si era arenata a causa del presunto coinvolgimento del giocatore brasiliano in un caso di calcioscommesse. Scagionato da ogni accusa, il calciatore vuole riprendersi la scena, anche se al Betis rischia di essere chiuso dalla folta concorrenza in avanti. Ecco perchè la Juventus, alla ricerca di un rinforzo offensivo, potrebbe arrivare ad offrire la somma richiesta dalla società spagnola per liberare l’esterno d’attacco, ovvero 20 milioni.

Calciomercato Juventus, l’idea tattica di Allegri con Luiz Enrique

Nel 3-5-2 che l’allenatore livornese ha scelto come soluzione consolidata per la sua formazione, l’attaccante brasiliano potrebbe ritornare utile in più zone di campo.

Utilizzato prevalente come esterno di destra nel 4-2-3-1 impostato dall’allenatore del Betis Manuel Pellegrini, il calciatore nel mirino della Juventus ha doti spiccatamente offensive. Ecco perchè, nello scacchiere ideale di Allegri, potrebbe essere utilizzato principalmente nei due di attacco, visto anche il suo buon feeling con la porta. Tuttavia, anche a causa dell’infortunio prolungato di De Sciglio, una soluzione in più sulla fascia destra sarebbe gradita a Massimiliano Allegri, che si è spesso trovato costretto ad adattare Weston Mckennie in quel ruolo.