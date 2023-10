Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 19 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Continua a tenere banco inevitabilmente la questione scommesse. “La verità di Tonali” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, dopo la deposizione del centrocampista in Procura federale. In alto, intervista a Marotta, ad dell’Inter, che svela: “Lautaro resta qui”.

Sul ‘Corriere dello Sport’, apertura con “Assalto al calcio”, con il caso scommesse che arriva in Parlamento. Il calcio giocato però sta per ripartire: “Milan-Juve a eliminazione” e “Napoli, ADL da presidente a motivatore” i titoli sugli impegni principali del weekend per le big.

‘Tuttosport’ incentra la sua apertura su Fagioli, già squalificato per il caso scommesse: “La Juve non molla Fagioli”. Intanto, i bianconeri pensano anche al mercato: “Samardzic, le mosse di Giuntoli”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 ottobre 2023

Il caso scommesse viene assai discusso anche all’estero, e in particolare in Inghilterra, il campionato in cui gioca attualmente Tonali. Sui tabloid britannici, grande preoccupazione per i rischi cui va incontro il centrocampista del Newcastle.

Sul ‘Mirror’, si teme addirittura la pena piena per il giocatore: “Tonali faces a three-year ban”. Titolo simile da parte del ‘Daily Express’, dopo la confessione e l’ammissione di colpevolezza del giocatore: “Guilty Tonali facing ban”.