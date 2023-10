Milan, la Juve può fermare la corsa Scudetto: l’incredibile dato tra Allegri e Pioli

Milan e Juventus si incroceranno nel weekend di Serie A e per Stefano Pioli c’è l’ostacolo Max Allegri nella corsa Scudetto: scopri l’incredibile dato

Quella tra Milan e Juve non è mai una sfida banale. La storia delle due società, vincenti in Italia e rivali anche in Europa, convoglierà nuovamente nel big match di domenica prossima. Un sunday night che si prospetta intenso, nonostante diverse assenze, specie in casa bianconera.

I rossoneri si presentano a San Siro senza Theo Hernandez squalificato e con Chukwueze infortunato. Nell’ultima di campionato hanno vinto nel finale contro il Genoa con il discusso gol di Pulisic e non perdono da oltre un mese nel derby contro l’Inter. Un solo k.o. tra 6 vittorie, anche contro Roma e Lazio.

Dall’altra parte c’è una Juve priva di Danilo e con Chiesa e Vlahovic non al meglio. Il serbo dovrebbe rientrare dal primo minuto, mentre il figlio d’arte rischia di non recuperare in tempo. I bianconeri sono reduci dal derby vinto contro il Torino, che ha dato convinzione dopo un inizio altalenante tra successi importanti e gli stop contro Sassuolo e Atalanta.

Allegri sfida ancora Pioli: i precedenti spiazzano

Milan-Juve sarà anche la sfida tra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, la numero 22 tra questi due allenatori. Per il tecnico toscano si tratta del secondo “collega” sfidato più volte in carriera dopo Gasperini che è a quota 27. Un incrocio che riporta con sé un dato pazzesco.

Pioli ha infatti incrociato Allegri su 6 panchine differenti: Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, ma i precedenti fanno tremare il tecnico emiliano. Lo score, infatti, recita: 14 vittorie per Allegri, 5 pareggi e appena 2 vittorie per l’attuale allenatore del Milan.

La primissima sfida risale al 16 ottobre del 2010, con Allegri sulla panchina del Milan e vittorioso per 3-1 sul Chievo. Tre dei cinque pareggi sono arrivati tra il 2011 ed il 2013, quando il Bologna di Pioli ha saputo fermare i rossoneri per 2-2, 1-1 e 3-3.

Sulle panchine di Lazio, Inter (una sola sfida) e Fiorentina, invece, solo sconfitte per Pioli contro Allegri. Le più significative sono state sicuramente quella in finale di Coppa Italia nel maggio del 2015 e in quella di Supercoppa ad agosto, con la Juve sempre vincente sui biancocelesti.

Il dato, però, diventa ancor più affascinante da quando Stefano Pioli ha iniziato ad allenare il Milan, a causa di un’inversione di tendenza clamorosa. I suoi rossoneri, infatti, non hanno mai perso contro il Max Allegri bis sulla panchina della Vecchia Signora.

Nella stagione 2021/22 sono arrivati due pareggi, per 1-1 e 0-0. Lo scorso anno, addirittura due successi del Milan per 2-0 a San Siro con le reti di Tomori e Brahim Diaz e per 1-0 a Torino con un colpo di testa di Giroud. Le prime vittorie di Pioli contro Allegri.

Riuscirà il tecnico rossonero a mantenere questa nuova wave e a battere nuovamente la Juve per tenere salda la testa della classifica? O Allegri tornerà ad avere la meglio, mettendo a rischio la corsa Scudetto del Milan? Il weekend si prospetta focoso.