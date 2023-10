L’esonero è davvero a un passo: “Non durerà tanto”

Dichiarazioni importanti a tre giorni dal big match tra Milan e Juventus: “Non bisogna sottovalutare la perdita di Danilo. Giroud in porta, vi spiego”

Da Milan-Juventus alla situazione del Napoli, Sebastian Frey è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play. Si parte dal big match del ‘Meazza’, con entrambe le squadre prive di calciatori importanti. In queste ore i rossoneri hanno perso per infortunio anche Sportiello, il vice di Maignan, per cui domenica toccherà al terzo portiere Mirante difendere la porta dell’undici di Pioli.

“Quella di Maignan, per qualità e carisma, è una mancanza che in difesa potrebbe farsi sentire – sottolinea l’ex portiere di Inter e Fiorentina – Mi auguro di no, perché vorrebbe dire che Mirante avrebbe fatto una grande partita, ma in questo momento il francese dà tanto al Milan. Sponda Juve, non bisogna sottovalutare la perdita di Danilo, un pezzo importante per la difesa”.

Più di un tifoso, con ironia, sta invocando il nome di Giroud come sostituto di Maignan e Sportiello contro la Juventus: “Con il Genoa se l’è cavata alla grande, gli ho inviato la foto del suo intervento. Lui era molto contento, mi ha ringraziato. Tanti portieri, a mio avviso, non avrebbero avuto il coraggio di fare quell’uscita nel finale. Lui mi ha detto di non aver pensato a niente, ha visto che l’attaccante stava superando Calabria e così si è buttato”.

Tv Play, Frey ‘esonera’ Garcia: “Non durerà tanto al Napoli”

Sul presente, o forse meglio dire del futuro prossimo della panchina Napoli, Sebastian Frey ha parlato senza peli sulla lingua: “Sinceramente non credo che possa durare tanto il percorso di Rudi Garcia in azzurro”.

“Vedo un distacco tra lui e la società, ma anche con la squadra – ha sottolineato Frey nella diretta di Tv Play – Non vedo buoni segnali che mi facciano pensare a un cambio di passo, quando i giocatori parlano tanto vuol dire che sono scontenti. Inoltre le sue idee non sono buone sul campo”.