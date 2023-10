Guendouzi, curiosità e statistiche del mediano francese della Lazio

Guendouzi è una buona scelta al Fantacalcio? Ecco le cifre sul mediano francese che è subito entrato nei meccanismi del gioco di Sarri.

Tra i nuovi acquisti della Lazio guidata da mister Sarri, c’è il centrocampista francese Matteo Guendouzi, arrivato dall’Olympique Marsiglia la scorsa estate e già diventato un giocatore di riferimento per il club biancoceleste.

Non una partenza eccezionale quella della Lazio nelle prime otto giornate di campionato – con tre vittorie, un pari e ben quattro sconfitte – tuttavia Guendouzi è riuscito a ottenere il suo spazio nelle partite, partendo talvolta titolare o giocando comunque buoni spezzoni del secondo tempo.

Di seguito la nostra scheda entrerà nel dettaglio delle sue prestazioni: è una scelta affidabile al Fantacalcio? Vediamo.

Come ha giocato Guendouzi nell’ultima gara contro l’Atalanta

In campo Guendouzi riveste il ruolo del classico mediano, versatile e con doti di impostazione anche con passaggi filtranti e lanci precisi per gli attaccanti. Di fatto è complementare a giocatori come ad esempio Kamada o Luis Alberto, e i suoi compiti di interdizione sono spesso assai utili per far ripartire la manovra biancoceleste.

Queste sue doti si sono viste nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, dato che il francese non ha affatto sfigurato. E’ apparso anzi a suo agio nel gioco della Lazio, e ha partecipato anche lui alla manovra con rapidi tocchi e spunti in fase di costruzione, pur non disdegnando il lavoro di interdizione che gli è caratteristico.

Nel primo tempo ha pure sfiorato il gol con un tiro che ha colpito la traversa. Ha corso molto e si è sacrificato, pur perdendo qualche pallone di troppo. La sua gara gli ha portato un Fantavoto pari a 6. Guendouzi è uscito al minuto 64 sostituito da Kamada.

Guendouzi, i voti al Fantacalcio

Subito integratosi nel gruppo guidato da Sarri, il centrocampista è arrivato in squadra dopo l’inizio del campionato stagione 2023/2024, per la cifra di 18 milioni di euro, suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus, con l’inserimento di una clausola del 10% in favore del Marsiglia per un un’eventuale cessione futura.

Ebbene, dalla terza all’ottava giornata di campionato di A, Matteo Guendouzi si è sempre visto in campo: nelle prime gare è entrato nella ripresa mentre nelle ultime due gare è stato titolare.

Nelle sei gare in cui ha giocato finora non ha mai disputato l’intera partita, ma comunque ha sempre ottenuto una valutazione al Fantacalcio, oscillante tra la sufficienza e il 5 (in due occasioni contro Monza alla quinta giornata e contro il Milan alla settima). Al debutto alla terza giornata – match in trasferta contro il Napoli – il suo Fantavoto finora migliore, pari a 6,5. Guendouzi, nell’insieme, ha dato l’impressione di essere un giocatore in crescita.

Guendouzi nella probabile formazione contro il Sassuolo

Al ritorno alle gare di campionato per la nona giornata di Serie A, la Lazio di mister Sarri affronterà il Sassuolo in trasferta. Una gara delicata in cui i biancocelesti proveranno a trovare i tre punti, che sicuramente servono ad una classifica che finora li vede nella parte bassa e non molto lontano dalla zona retrocessione.

Per Sarri qualche dubbio rimane e non c’è al momento certezza assoluta su tutti gli undici da mandare in campo:

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro/Zaccagni.

Il francese si giocherà una maglia da titolare con il più tecnico Daichi Kamada, e non è affatto escluso che giochi dal primo minuto. In caso contrario Sarri potrebbe farlo entrare nella ripresa, come già avvenuto più volte in questo inizio di campionato.

Guendouzi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Guendouzi con la maglia della Lazio sono i seguenti:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,75.

Guendouzi è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Matteo Guendouzi – dicevamo – di ruolo è un mediano o centrocampista centrale fisico e con doti di interdizione, ma con anche una buona visione di gioco. Può occupare tutti i ruoli di un centrocampo a tre, e non disdegna la costruzione del gioco, oltre che i contrasti e il pressing intenso. I piedi sono discreti, essendo in grado di effettuare passaggi filtranti talvolta molto pericolosi. In più usa bene il corpo per proteggere la palla, far salire i compagni e lanciare il pallone per una rapida verticalizzazione.

Un giocatore più di quantità che di qualità, Guendouzi non sarà fonte di molti bonus per chi gioca al Fantacalcio e potrebbe non essere sempre titolare, vista la concorrenza con il talentuoso giapponese Kamada. Ma proprio quest’ultimo giocherà la Coppa d’Asia nel corso della stagione e, quindi, le chance di vedere il francese in campo come titolare, aumenteranno. Non è un profilo in grado di far ‘svoltare’ ma si può indicare per uno slot di copertura, da 20/30 crediti su mille.