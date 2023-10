Castellanos, numeri e statistiche del vice-Immobile della Lazio

Valentin Castellanos è una punta centrale argentina che nella Lazio si sta facendo notare. Al Fantacalcio sarà una lieta rivelazione?

Il calcio italiano della Serie A è fatto anche di scoperte interessanti e una di queste riguarda l’attaccante argentino in forza alla Lazio dalla stagione 2023/2024, Valentin Mariano José Castellanos Gimenez, detto Taty.

Originario di Mendoza, classe 1998, il giovane calciatore proviene dal Girona ma in precedenza aveva giocato per cinque anni negli Usa, al New York City. Un ‘giramondo’ insomma, ma soprattutto un elemento che finora, quando è stato chiamato in causa, ha risposto con prestazioni all’altezza.

Di seguito una sintetica scheda su Castellanos ne indicherà le cifre più interessanti e farà il punto sulle sue abilità: può essere una scelta affidabile al Fantacalcio? Scopriamolo.

Come ha giocato Castellanos nell’ultima gara contro l’Atalanta?

Nell’ottava giornata di campionato, prima dello stop del torneo per gli impegni della nazionale, i biancocelesti romani hanno affrontato la Dea all’Olimpico. Una partita combattuta e in cui non sono mancate le emozioni: 3-2 è stato infatti il risultato finale, con reti siglate da De Ketelaere (autogol), Ederson, Kolasinac, Vecino e proprio Castellanos.

L’argentino si è ben comportato e ha mostrato il suo valore in una gara contro una squadra in cui non c’è mai nulla di scontato. Il tridente biancoceleste ha ‘girato’ bene e questo per merito anche di Castellanos schierato dal primo minuto, che segna e serve un assist per Vecino.

Prestazione maiuscola, con tante giocate interessanti e un meritato 11,5 come Fantavoto. Di fatto l’argentino ha sostituito Immobile in modo eccellente, rivelandosi il migliore in campo.

Castellanos, i voti al Fantacalcio

La concorrenza con Immobile non sembra affatto spaventare Castellanos che, anzi, si è spesso visto in campo in questo inizio di campionato. La sensazione è che possa giocare sempre più minuti, ottenendo la piena fiducia di Sarri.

Presente in sette partite su otto, con le ultime due da titolare al posto di Ciro Immobile, ma a voto solo in quattro (nelle altre gare lo scarso minutaggio ha impedito la valutazione), l’argentino ha ottenuto due sufficienze contro Juve e Torino e un 5,5 contro il Milan, nella prima gara da titolare alla settima di campionato. Molto meglio è andata – dicevamo – nell’ultima gara contro l’Atalanta.

Castellanos nella probabile formazione contro il Sassuolo

Sassuolo – Lazio sarà la gara a cui i capitolini parteciperanno nella nona giornata di campionato, dopo la pausa per gli impegni della nazionale in chiave qualificazione ai campionati europei.

Sarri riproporrà il modulo 4-3-3 ma certezze su tutti gli undici titolari, al momento non ve ne sono. Castellanos ha iniziato a scalare le gerarchie in casa Lazio e la sua presenza dal primo minuto dipenderà dalle condizioni di Immobile e dal suo eventuale ritorno in campo.

Questa la possibile formazione che entrerà in campo sabato 21:

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro/Zaccagni

Previsti diversi ballottaggi e per l’argentino Castellanos potrebbe esservi un’ulteriore occasione per ben figurare.

Castellanos nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Castellanos con la maglia della Lazio sono i seguenti:

Partite a voto: quattro;

Gol: uno;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 7,25.

Castellanos è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Valentin Castellanos è la classica prima punta che, pur non essendo molto alta, sa farsi valere nel gioco aereo e nei movimenti in profondità. Tecnicamente valido e con senso della posizione, sa smarcarsi e trovare lo spazio per il tiro, come pure attaccare gli spazi, cercare il compagno smarcato e servirlo in modo intelligente.

Per chi gioca al Fantacalcio Castellanos potrebbe davvero rivelarsi una scelta azzeccata ed un elemento affidabile. Anzi in queste prime gare la sensazione è che finalmente la Lazio possa contare su un degno sostituto di Immobile, nel ruolo di punta centrale.

L’argentino pare avere la mentalità giusta per emergere e farsi notare da Sarri, il quale potrebbe schierarlo più volte in campionato – anche in rapporto alle condizioni fisiche di Immobile. Buona soluzione potrebbe essere prenderlo proprio insieme a quest’ultimoe, per una spesa di 25/30 crediti su budget 1000. Per lui un sesto slot di copertura che potrebbe rivelarsi efficacissimo nella stagione 2023/2024.