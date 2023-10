Ancelotti piomba sull’alfiere di Inzaghi a gennaio: la risposta dell’Inter

Il Real Madrid di Ancelotti bussa alla porta dell’Inter: assalto già a gennaio, il club nerazzurro però ha altre intenzioni

L’Inter lascia una porticina aperta al possibile arrivo di un nuovo attaccante a gennaio e intanto lavora sui rinnovi contrattuali dei big della rosa di Simone Inzaghi.

Oltre al prolungamento di capitan Lautaro Martinez, sull’agenda di Marotta e Ausilio sono calde le trattative con Dumfries e Dimarco per allungare l’accordo con il sodalizio vicecampione d’Europa. Prossimamente ci sarà un summit con l’entourage dell’olandese e tutto lascia presagire la fumata bianca per la firma per altre due stagioni (fino al giugno 2027) con possibile opzione per un altro anno. Oltre all’ex PSV Eindhoven l’Inter è pronta anche a blindare Dimarco e di recente i contatti sono stati positivi per arrivare all’accordo con il canterano e nazionale azzurro. Dimarco è in scadenza nel 2026 e per lui è pronto un nuovo contratto fino al 2028, con ingaggio ritoccato a oltre il doppio rispetto all’attuale stipendio dell’ex Parma e Verona.

Dimarco nella lista del Real Madrid: l’Inter lo blinda con il rinnovo

Il classe ’97 andrà a percepire circa 4 milioni di euro a stagione con i bonus, con Marotta che ha accelerato negli ultimi tempi per respingere anche l’assalto delle big straniere.

Dimarco, oltre a Manchester United e Paris Saint-Germain, è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento del Real Madrid come scrive la testata spagnola ‘Fichajes.net’. Il laterale dell’Inter sarebbe uno dei nomi cerchiati in rosso per gennaio nella lista di Carlo Ancelotti, soprattutto se il tecnico italiano dovesse rinnovare e quindi restare sulla panchina merengue anche nella prossima stagione. Il Real avrebbe individuato in Dimarco un potenziale rinforzo a sinistra considerando l’incertezza sul futuro di Mendy, anche se probabilmente dovrà alzare bandiera bianca vista l’intenzione dell’Inter di blindare l’alfiere dello scacchiere di Inzaghi.