Al Milan con la clausola: colpo bianconero

Il Milan prepara nuovi rinforzi di qualità, un talento può arrivare dai bianconeri con il pagamento di una clausola rescissoria

La campagna di rafforzamento messa in atto dal Milan nella scorsa estate è stata solo l’inizio di un progetto di ampio respiro e rinnovamento continuo che vuole porre in essere la società. Gerry Cardinale e soci hanno grandi ambizioni per il Diavolo e lo stanno dimostrando, intanto la squadra di Pioli in campo sta evidenziando di avere le carte in regola per poter puntare al titolo.

Dopo la pausa, il Milan metterà alla prova le proprie ambizioni di scudetto contro la Juventus a San Siro. Nel frattempo, la società continua a lavorare sul mercato e a monitorare tutte le possibili opzioni per rinforzarsi il più possibile. Diversi i profili che stanno studiando Furlani e Moncada e tra questi c’è anche un vecchio pallino, risalente ai tempi della passata dirigenza, un giocatore che Maldini e Massara avevano già provato a portare a Milano ma senza successo.

Milan, ritorno di fiamma: arriva con la clausola dai bianconeri per 25 milioni di euro

Parliamo di Matias Zaracho, centrocampista argentino classe 1998, che il Milan aveva seguito piuttosto da vicino nel 2020, quando giocava in patria nel Racing Avellaneda.

Ci fu anche l’arrivo della pandemia a scombinare i piani del Diavolo, nel frattempo Zaracho ha continuato a esprimersi a ottimi livelli in Brasile, con la maglia dell’Atletico Mineiro. Il club verdeoro però intenderebbe monetizzare dalla sua cessione e secondo ‘Okfichahes.com’ sarebbe aperto a un addio del 25enne argentino. Per lui, è arrivato il momento del grande salto. Il Milan ci pensa, per accaparrarselo dovrà pagare una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.