Una partenza decisamente deludente: la stagione di Barella non decolla

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, non è partito al meglio in questa annata: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A e sugli azzurri allenati da Luciano Spalletti

L’Italia di Luciano Spalletti, nella serata di ieri, è stata sconfitta sonoramente dall’Inghilterra in occasione della rivincita a Wembley della finalissima degli europei del 2021. In quella finalissima della competizione continentale c’era Nicolò Barella così come ieri sera.

Il centrocampista sardo è stato uno dei peggiori in campo della selezione allenata da Spalletti confermando un trend di inizio stagione che sta vedendo una delle icone dell’Inter molto in difficoltà. Lo score, anche con i nerazzurri, non è dei migliori. Barella ha finora collezionato 8 gettoni nel campionato italiano di Serie A fornendo un solo assist ai suoi compagni di squadra, a Salerno per Lautaro Martinez, per il resto molto molto poco. Discorso analogo per la maglia azzurra. Il match contro l’Inghilterra ha visto un Barella soccombere contro il centrocampo dei Tre Leoni nei quali spiccano giocatori del calibro di Bellingham e Phil Foden. Insomma, una partenza non da incorniciare per il giocatore ex Cagliari che però è fondamentale per le sue squadre.

L’Inter e l’Italia hanno bisogno di Barella

L’Inter infatti, che si affaccia ad un tour de force molto delicato al rientro dalla sosta, ha bisogno del miglior Barella per restare al passo del Milan e continuare a sognare lo scudetto. Stessa cosa per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Gli azzurri si stanno ancora giocando la qualificazione ai prossimi europei, nei quali dovrebbero difendere il titolo vinto due anni fa, e il motore di Barella a centrocampo è ciò che serve alla selezione di Spalletti per avere una marcia in più nelle sfide rimanenti.

Ma che cosa sta succedendo a Nicolò Barella? Sicuramente non è una questione imputabile a qualche deficit dal punto di vista della preparazione, semplicemente il centrocampista dell’Inter sta vivendo una fase calante, un po’ come sta accadendo in casa Juventus ad Adrien Rabiot. Sia il francese della Vecchia Signora che il nerazzurro però sono perni imprescindibili per le loro squadre e devono tornare in carreggiata il prima possibile per contribuire alle cause dell’Inter e dell’Italia.