Tonali-Fagioli ed è subito duello tra Juve e Newcastle: 40 milioni

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra rivelano il duello tra la Juventus e i ‘Magpies’ per un calciatore del Manchester City

La squalifica di Fagioli e (in arrivo, forse di un anno) Tonali obbligheranno Juventus e Newcastle ad essere tra le protagoniste del prossimo calciomercato. Obiettivo, naturalmente, un centrocampista. Anche due per i bianconeri, considerata la squalifica – ma per doping – di Paul Pogba col quale quasi sicuramente ci sarà la risoluzione del contratto.

In cima alla lista di Giuntoli ci sarebbe Khephren Thuram del Nizza, ma il francese figlio d’arte costa tanto ed è ambito da diversi grandi club europei. Nei giorni scorsi si è fatto anche il nome del Manchester City, che proprio a gennaio potrebbe acconsentire alla partenza di uno degli acquisti più sbagliati degli ultimi due-tre anni. Parliamo di Kalvin Phillips, pagato circa 50 milioni nell’estate 2022 ma fino a questo momento non riuscito a entrare nelle grazie di Pep Guardiola.

Appena 167 i minuti disputati in questo inizio di stagione dal 27enne di Leeds, che ieri in Inghilterra-Italia avrebbe meritato il secondo giallo per il duro intervento ai danni di Barella. Troppo poco per Phillips, tanto che Oltremanica si parla di una sua possibile cessione nella imminente finestra invernale. Il centrocampista ambisce ad avere maggior spazio, in ottica appunto di Euro2024 conquistato aritmeticamente dalla Nazionale di Southgate.

Dall’Inghilterra: Juve e Newcastle pronti a sfidarsi per Kalvin Phillips

Stando al ‘Telegraph’, Guardiola e il City sarebbero pronti a dare il via libera alla vendita di Phillips nel calciomercato di gennaio. Il media britannico cita proprio Juventus e Newcastle tra i club maggiormente interessati all’acquisizione del classe ’95 nato a Leeds.

Per i bianconeri sarebbero due gli ostacoli: il prezzo del cartellino, fissato intorno ai 40/45 milioni di euro con nessuna possibilità di una formula diversa da quella a titolo definitivo; l’ingaggio di circa 8 milioni di euro che andrebbe a cozzare con l’opera di ‘taglio’ al monte-stipendi appena cominciata da Giuntoli e soci. La sfida tra Juve e Newcastle, oggi solo teorica, per il numero 4 del City sembra dunque già avere un vincitore, ovvero gli inglesi.