Scambio e 30 milioni: al Milan è rivoluzione

Il Milan pensa a una vera e propria rivoluzione sul mercato: già diversi i nomi nel mirino di Geoffrey Moncada in vista delle prossime sessioni di trattative

Vuole giovani di talento il Milan di Geoffrey Moncada il quale, negli ultimi anni, ha portato alla corte di Pioli giocatori come Thiaw, Musah e Pellegrino. Ora ha in mente altri obiettivi, altre strategie.

È un lavoro intenso quanto delicato quello portato avanti dagli osservatori del Milan che hanno segnalato a Moncada il nome di Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 di proprietà dello Schalke 04. Oggi, dopo la retrocessione in seconda divisione, è diventato un titolare de i Minatori, andando in gol alla prima di campionato e guadagnandosi la fiducia della squadra.

Nelle scorse ore il direttore sportivo Hechelmann ha fatto sapere di non voler incontrare il Milan per discutere della cessione di Assan nel cui contratto c’è una clausola, che si applicherà nell’estate 2024, varia secondo la portata del club acquirente e può arrivare a 20 milioni. Quello di Ouédraogo non è l’unico nome seguito dal Milan per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono anche sulle tracce di Ezequiel Fernandez, centrale di centrocampo del Boca Juniors. È un classe 2002 con all’attivo quasi 50 presenze nel massimo campionato argentino. Potrebbe essere un rinforzo ideale per il centrocampo rossonero.

Milan, possibile asse di mercato col Bologna

Europa, Sudamerica e… Italia: il Milan guarda anche in Serie A per trovare i rinforzi ideali. E si pensa a un possibile asse di mercato col Bologna come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Tre i nomi sulla Via Emilia: il primo è quello di Alexis Saelemaekers, già approdato al Bologna la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un’operazione che potrebbe rappresentare l’apripista di un asse di mercato tra i due club. Il Milan segue con grande attenzione la crescita di Joshua Zirkzee, classe 2001 olandese (ma di origini nigeriane) che Thiago Motta sta trasformando in centravanti puro. E occhio anche a Riccardo Calafiori, tornato in Italia e protagonista di un ottimo inizio di stagione dopo l’esperienza in Svizzera col Basilea.