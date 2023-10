Post contro gli ebrei: è caos in Francia, giocatore sospeso

Il giocatore ha condiviso un video di un noto predicatore palestinese, lo sceicco Mahmoud al-Hasanat contro gli ebrei

Le attenzioni del mondo, ormai da qualche giorno, si sono spostate sul conflitto israelo-palestinese.

Non mancano, così, chiaramente, le prese di posizione di personaggi del mondo della politica. Ma anche molti dello spettacolo e dello sport hanno deciso di dire la propria su quanto sta accadendo.

Lo ha fatto, in maniera decisamente eccessiva, anche Youcef Atal, calciatore algerino del Nizza. Una presa di posizione, a favore dei palestinesi, condivisa sui propri social, che ha fatto tanto discutere in Francia. A finire nel mirino è stato soprattutto un video condiviso, di un noto predicatore palestinese, lo sceicco Mahmoud al-Hasanat, con cui chiedeva a Dio – come riporta L’Equipe – di inviare “un giorno nero sugli ebrei“. La Procura di Nizza ha così deciso di aprire un’indagine per apologia di terrorismo e incitamento all’odio.

Atal, scuse e sospensione: il comunicato UFFICIALE del Nizza

Poche ore dopo sono arrivate le scuse pubbliche di Atal. Scuse, che però non sono bastate.

Il Nizza, che si è confrontato con il calciatore, ha infatti deciso di sospenderlo fino a nuovo avviso: “Data la natura della pubblicazione condivisa e la sua gravità – si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale dei francesi -, il club ha preso la decisione di prendere immediatamente le prime sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore, preliminari a quelle che potrebbero essere decise dagli organi sportivi e giudiziari. Vogliamo sottolineare che la reputazione e l’unità dell’OGC Nice derivano dal comportamento di tutti i suoi dipendenti, che deve essere in linea con i valori difesi dall’istituzione”.