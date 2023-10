Palladino da record con il Monza: nessuno come lui in Serie A

Palladino, da quando è sulla panchina del Monza, sta facendo decisamente bene; il tecnico ha raggiunto un altro incredibile record

Il Monza, dopo otto giornate di campionato, ha raccolto dodici punti frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e solamente due sconfitte. Una squadra che, soprattutto nelle ultime uscite, sta dimostrando di avere una precisa identità di gioco e la voglia di fare sempre la partita indipendentemente dall’avversario. La prossima partita, contro la Roma, sarà fondamentale (considerando la qualità dell’avversario) per andare a capire le ambizioni del club giallorosso.

Merito di come gioca il Monza è, senza ombra di dubbio, Palladino; il tecnico, da quando si è seduto sulla panchina del club, ha immediatamente portato la propria idea di calcio e i risultati si sono visti con il tempo. Dopo l’ottima stagione vissuta lo scorso anno, il Monza vuole ripetersi e magari provare a fare meglio; difficile parlare di obiettivi considerando anche le difficoltà del campionato italiano e di come la stagione sia ancora lunga.

Il Monza, però, sta dimostrando (anche nelle sconfitte) di avere una precisa idea di gioco e di poter essere protagonista all’interno del campionato italiano. In attesa di capire il proseguo della stagione di Colpani e compagni, andiamo a vedere un altro record importante che hanno raggiunto i ragazzi di Palladino.

Monza e il record italiano: ecco di cosa si tratta

Una squadra che, come detto, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione; il Monza, in attesa di tornare in campo e riproporre il proprio calcio, può ritenersi soddisfatto per un altro record decisamente importante non solo per il club ma soprattutto per il calcio italiano.

Il club brianzolo, come riportato dal CIES, è al primo posto tra le squadre della Serie A che impiega il maggior numero di giocatori italiani per una percentuale, relativa ai minuti, del 78.3%. Palladino può contare su elementi di grande talento come Colpani (ha iniziato la stagione nel migliore dei modi), Pessina, Colombo, Vignato, Gagliardini, D’Ambrosio, Caldirola. Una spina dorsale azzurra molto importante e che può ritornare utile anche a Spalletti e alla sua nazionale.

Come detto il Monza è al primo posto di questa speciale classifica; per quanto riguarda le big del massimo campionato italiano troviamo (in top dieci) Roma, Inter e Juventus. Il Napoli, invece, impiega i calciatori azzurri solamente per il 29.9% dei minuti mentre il Milan ha una percentuale, 11.6%, ancora più bassa. Il dato che premia il Monza, dunque, deve rendere soddisfatto un club che, con la guida di Palladino, ha come obiettivo quello di vivere un’altra stagione da protagonista.