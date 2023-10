Mourinho lo segue da vicino: Tiago Pinto ci prova, ma la concorrenza è spietata

La Roma si sta muovendo sul mercato con Tiago Pinto che vuole provare a chiudere il grande colpo. Sul giocatore, però, la concorrenza è alta

Il campionato della Roma non è iniziato nel migliore dei modi; i giallorossi, dopo otto giornate, hanno raccolto undici punti frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Rendimento decisamente lontano dalle aspettative considerando anche le qualità di una rosa che può lottare per obiettivi importanti come la Champions (in Serie A) e la voglia di tornare in fondo in Europa League dopo quanto successo nella scorsa stagione.

La squadra e l’allenatore, dunque, sono impegnati a risalire la classifica e, da questo punto di vista, la prossima partita contro il Monza è fondamentale. La società, invece, sta pensando a come migliorare la squadra per dare a Mourinho ulteriori elementi che possono andare ad alzare il tasso tecnico della squadra. Uno dei primo obiettivi, per la prossima stagione, sembra essere il portiere considerando diversi fattori; tra questi non possiamo non andare a sottolineare quello relativo al contratto.

Rui Patricio (in questo inizio di stagione ha avuto alti e bassi) ha il contratto in scadenza nel 2024 e, al momento, non sembrano esserci incontri per un possibile rinnovo. L’estremo difensore portoghese è stato grande protagonista della vittoria giallorossa in Conference ed ha avuto un ruolo fondamentale nel cammino che ha portato la Roma, nella scorsa stagione, in finale di Europa League.

Calciomercato Roma, piace Carnesecchi, ma non è la prima scelta

Come detto, Rui Patricio è in scadenza di contratto con la Roma che si sta guardando intorno qualora l’estremo difensore non dovesse rinnovare. Il nome che si fa è quello di Carnesecchi, portiere dell’Atalanta che andrebbe a sistemare la porta dei giallorossi per diversi anni dal momento che parliamo di un classe 2000.

Parliamo di un giocatore forte e con la possibilità di vivere diverse stagioni da protagonista; Tiago Pinto proverà a regalare Carnesecchi alla Roma ma bisogna sottolineare due cose molto importanti; la prima è che l’estremo difensore non è la prima scelta dei giallorossi e la seconda è l’elevata concorrenza.

Arrivare a Carnesecchi, infatti, non sarà per nulla semplice; le prestazioni del portiere hanno attirato l’attenzione di diversi club. In Italia il giocatore piace a Juventus ed Inter e questo potrebbe aprire una vera e propria asta di mercato per il classe 2000. La Roma, in attesa di tornare in campo, sta pensando al futuro e il ruolo del portiere sembra poter essere primario qualora Rui Patricio non prolungasse il proprio contratto. Ripetiamo, però, come Carnesecchi non sia la prima scelta del club giallorosso.