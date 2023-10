Intrigo Gendrey: il Lecce vuole blindarlo, piace in Italia e all’estero

Una delle rivelazioni di questo inizio di campionato è, senza ombra di dubbio, il Lecce e tra i protagonisti della squadra troviamo Gendrey

La Serie A, dopo la pausa per le nazionali, è pronta a tornare in campo nel prossimo weekend e una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione è senza dubbio il Lecce. Sono dodici i punti dopo otto giornate e, anche se la squadra non vince da tre partite (due sconfitte e un pareggio) non si può non sottolineare l’ottimo inizio da parte di Krstovic e compagni.

Alla ripresa del campionato ci sarà la sfida con l’Udinese che potrebbe migliorare ulteriormente la posizione in classifica dei ragazzi di D’Aversa. Uno dei protagonisti della partita sarà sicuramente Gendrey, terzino destro in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale; una duttilità tattica decisamente utile sia all’interno della partita sia nell’arco della stagione.

In classe 2000, in questo primo scorcio di campionato, sta mostrando di poter dare un contributo determinante alla causa del Lecce; due assist (contro Salernitana e Genoa) in otto giornate e una serie di buonissime prestazioni lo rendono fondamentale all’interno del sistema di gioco di D’Aversa considerando anche la sua abilità sia in fase difensiva sia nell’accompagnare l’azione offensiva della squadra. Prestazioni del genere non sono passate inosservate ma il Lecce ha tutto l’intenzione di blindarlo

Gendrey, non solo Italia: il giocatore piace anche all’estero

In questo avvio di stagione quando si parla di Lecce si pensa a Krstovic, centravanti che tanto bene sta facendo tra gol e prestazioni convincenti. Nell’undici di D’Aversa, però, sono diversi i giocatori con un ruolo determinante per il raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza. Uno di questi è Gendrey, terzino giovane e che sta fornendo un rendimento veramente importante da quando è iniziato il campionato.

Il contratto del classe 2000 scade il prossimo trenta giugno ma, come detto, il Lecce ha tutto l’interesse di blindare il proprio giocatore. Missione che appare non semplice considerando il mercato di Gendrey; In Italia il ragazzo era seguito dal Sassuolo, l’ultima squadra affrontata dal Lecce in campionato.

Interessi anche fuori dall’Italia dove Gendrey piace in in Francia ed in Premier League; una testimonianza, piuttosto chiara, di come questo giocatore stia facendo molto bene alla corte di D’Aversa. Elemento fondamentale all’interno del sistema di gioco del Lecce ma con interessi importanti all’orizzonte; la società salentina farà di tutto per non perdere il giocatore ma, se le prestazioni dovessero essere quelle fornito fino ad ora, la missione rischia di complicarsi e non poco.